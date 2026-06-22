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Segunda División

El Mallorca apuesta por Luis García tras la espantada de Demichelis

El exjugador y exentrenador del Espanyol procede del Las Palmas, al que llevó al play-off de ascenso este curso.

Luis García, nuevo entrenador del Mallorca.

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El Mallorca ha anunciado este lunes la incorporación de Luis García como entrenador del primer equipo para la próxima temporada, con contrato hasta junio de 2027 y opción a otro año adicional.

El técnico asturiano, exjugador y exentrenador del Espanyol, viene de entrenar en LaLiga Hypermotion a la UD Las Palmas, equipo con el que llegó hasta las semifinales de las eliminatorias por el ascenso a LaLiga EA Sports.

Anteriormente, el entrenador estuvo en banquillos como los de la selección de Catar o del Espanyol, club al que comandó tanto en la primera como en la segunda categoría del fútbol español.

Pasado balear

Luis García, por otra parte, tiene pasado en Mallorca como jugador, puesto que vistió la elástica bermellona en la temporada 2004/05, y también pasó por equipos como Espanyol, Zaragoza, Tigres UANL mexicano y KAS Eupen belga.

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García será el sustituto de Martín Demichelis, quien había renovado con la entidad insular hace poco más de tres semanas pero se ha marchado al RB Leipzig alemán tras el pago de su cláusula de rescisión.

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