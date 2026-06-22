Julián Álvarez da el paso que el Barça pedía y rompe con el Atlético: "Lo mejor es un traspaso"

Julián Álvarez, lejos de darse una tregua durante su devenir mundialista con Argentina, aprovechó la trastienda del triunfo frente a Austria con el histórico récord goleador de Messi para escenificar su ruptura emocional -que todavía no contractual- con el Atlético. “Lo mejor para todos es un traspaso. Quiero cumplir mi sueño”, declaró el delantero a la cadena ESPN. No reveló el equipo al que se refería, pero es justo el paso que el Barça había demandado a los agentes del futbolista en la reunión mantenida el pasado 27 de mayo. Y que siguieron pidiendo hasta que Julián acabó por posicionarse.

"Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme. Trato de ser una persona honesta. Yo hablé con la gente del club [el Atlético Madrid], con los que tenía que hablar", dijo Julián Álvarez, sin tener demasiado en cuenta que es el club rojiblanco quien lo tiene bien atado. Su contrato lo vincula al Atlético hasta el 30 de junio de 2030, y su cláusula de rescisión asciende a 500 millones de euros. Una cifra disparatada a la que ninguno de sus pretendientes siquiera se acercará.

El Barça, tras las negociaciones de su director deportivo, Deco, con los representantes e intermediarios de La Araña, trasladó una propuesta de traspaso de 100 millones de euros. Y el Atlético, que había tratado de ridiculizar al club azulgrana con una serie de mensajes surrealistas en sus redes sociales, nada quiso saber. Como tampoco de la propuesta formal del Real Madrid que sirvió para dar traslado a la promesa electoral de Florentino Pérez. En su caso, de 150 millones de euros.

Guerra fría

El paso al frente de Julián, que abre así una guerra fría con un Atlético que pretendía únicamente explorar ofertas que llegaran desde otros clubes europeos (con el PSG como principal opositor), clarifica algo un escenario todavía muy complejo. Sobre todo porque, si los agentes del argentino no han ido de farol, el deseo del futbolista es vestir de azulgrana. Y el Barça, al menos por ahora, no tiene intención alguna de que el traspaso sobrepase los 130 millones de euros. Por el extremo inglés Anthony Gordon, el club azulgrana ya pagará al Newcastle 70 millones de euros más 10 en incentivos.

Es Julián Álvarez, de 26 años, el nombre que pone de acuerdo tanto a Deco, como al técnico Hansi Flick como al presidente Joan Laporta, convencidos todos ellos de que el futbolista, escoltado por los 'trescuartistas' del Barça y con Lamine Yamal como gran aliado, podrá multiplicar sus cifras goleadoras (20 tantos, aunque solo ocho en Liga, en su última temporada con el Atlético). Inaccesible el capitán de Inglaterra, Harry Kane, a quien el Bayern quiere retener, aspira el Barça a encontrar un recambio idóneo para Robert Lewandowski. Y Julián hace meses que cumple con todos los requisitos, menos el del precio.

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Tiene el Barça también que resolver su capítulo de bajas, con alguna opción de lo más tentadora. De hecho, deberá tomar junto a Raphinha una decisión respecto al interés desde Arabia Saudí. Lesionado con la selección brasileña en el Mundial, su regreso es todavía incierto.