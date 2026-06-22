No se inquiete, señor Baena, no iba por usted

No iba por usted, señor Baena, no, no se inquiete. Los que criticamos “el ridículo”, sí, yo me atreví a tanto, de la selección española de fútbol ante Cabo Verde (aunque haya empatado con Uruguay, me sigue pareciendo una selección mediocre, como la propia selección del ‘Loco’ Bielsa), no nos referíamos a usted.

Al menos yo. Yo no creo que usted sea de los futbolistas que nos va a proporcionar la segunda estrella. Es más, después de ver el bajón que usted ha protagonizado en su salto del Villarreal al Atlético, soy de los convencidos (para gustos, colores) que usted está en el Mundial porque es de los fijos, de los protegidos, de los soldados de Luis de la Fuente, no porque sea uno de los 26 mejores futbolistas españoles y, menos, mucho menos, esta temporada.

Así que interpretaré sus críticas a la prensa como la opinión del vestuario. Es decir, al vestuario de España le ha sentado mal, muy mal, que algunos periodistas criticásemos el partido tan mediocre que hizo La Roja, una selección que acude a la Copa del Mundo de EEUU, México y Canadá, a ganarla, no lo olvide.

Lamine Yamal celebra su primer gol en el Mundial. / JUSTIN SETTERFIELD / AFP

Y, mire, me encanta que los futbolistas alcen la voz y critiquen a los periodistas. Pero, señor Baena, ¿sabe cuál es la diferencia, la enorme diferencia, a la hora de emplear la libertad de criticar? Que nosotros teníamos razón y usted, no. O ustedes, no. Y ¿sabe por qué sé que teníamos razón? Porque el seleccionador que le ha premiado a usted con la convocatoria mundialista cambió, el domingo, a medio equipo. Vaya, vaya, tan bien no habrían jugado ante Cabo Verde.

Y solo una cosa más que usted, portazo de sus colegas, no tuvo en cuenta a la hora de lanzar chinitas al lago periodístico: todos, todos, todos, los críticos con el juego de España en la primera jornada lo hicieron diciendo que, no solo no bajaban la persiana, no solo no se bajaban del barco, sino que lo dijeron restándole importancia al traspié sufrido por la selección. Es decir, todos estamos convencidos de que llegaremos lejos. Eso, junto a la palabra “ridículo”, sí, sí, mía, siempre se destacó: un mal día en la oficina, simplemente.

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Y solo una cosa más, estrella venida a menos: aún no hemos ganado a nadie, aún no nos hemos enfrentado a nadie, aún debemos demostrar que somos favoritos, esto que estamos haciendo es pasar el rato hasta que lleguen las eliminatorias de verdad y los rivales de verdad. Así que, por favor, espere a sacar pecho cuando ganemos a alguien importante.