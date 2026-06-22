El fútbol barcelonés genera más de 1.500 millones de euros de riqueza y sostiene 28.000 puestos de trabajo

El fútbol tiene un impacto social y económico irrefutable y el área metropolitana de Barcelona no es una excepción. En concreto, el futbol barcelonés genera más de 1.500 millones de euros en términos de valor añadido bruto (VAB), según un estudio de la Cambra de Comerç de la ciudad.

Este impacto se debe en su mayor parte al FC Barcelona, que genera 1.297 millones de euros anuales de riqueza. Por su parte, el RCD Espanyol genera unos 200 millones. Dejando de lado los dos clubes de Primera División de la AMB, el informe también incluye las cifras de otros cinco clubes de proximidad que aportan más de 20 millones de euros al territorio: CE Sabadell, CE Europa, UE Sant Andreu, FC Terrassa y CE L’Hospitalet.

Esta riqueza generada no solo proviene del área deportiva en la que se incluye las entradas para los partidos o las camisetas vendidas, sino que tiene un impacto positivo en sectores como la hostelería, la restauración, el comercio, el transporte o la construcción.

Además, el informe demuestra que el fútbol dinamiza la economía local del área de Barcelona, pues el 73% del gasto vinculado al deporte rey se produce dentro de este territorio. En el caso de los clubes de barrio, el porcentaje aumenta hasta más del 90%.

Según el estudio, el ecosistema futbolístico barcelonés sostiene 27.833 puestos de trabajo equivalentes a jornada completa que en su gran mayoría provienen del club azulgrana.

El fútbol proyecta la ciudad al mundo

No solo se percibe un impacto económico, sino también social. El deporte y, en especial el fútbol, causa un impacto de marca y una proyección de la ciudad al mundo. Son muchos los turistas que vienen a la ciudad para ver el Barça, también son muchos los que conocen Catalunya gracias al club.

Los equipos de barrio también tienen un efecto movilizador muy alto. Clubes como el Sant Andreu y el Europa promueven el arraigo local y el sentimiento de comunidad.

La final de Champions y una hipotética final del Mundial

El regidor d’Esports de la ciudad, David Escudé, insiste en el deporte como herramienta de proyección de la ciudad. Ha anunciado que se sigue trabajando con el Barça para cerrar el objetivo de acoger la final de la Champions de 2029 en el Spotify Camp Nou. Además, también ha expresado el deseo de que el estadio azulgrana sea también la sede de la final del Mundial de 2030. Un objetivo más complicado, pues el Estadio Hassan II de Casablanca y el Bernabéu de Madrid parece ser que encabezan la lista.

El regidor también ha hablado sobre el Tour de Francia, que tendrá su inicio en Barcelona el próximo 4 de julio. El consistorio prevé que el Grand Départ movilice un millón de personas en las calles de la capital catalana.

Presentación del estudio 'El futbol que mou Barcelona', de la Cambra de Comerç. / EP

El impacto de un ascenso a Segunda División

Con el ascenso del CE Sabadell, su paradigma económico cambia por completo. Esto se debe principalmente a los ingresos de los derechos televisivos. Mientras que en la 1ª RFEF se ingresan unos 200.000 euros, en la Liga Hypermotion se reciben, como mínimo, más de cinco millones. Este incremento puede aportar mucha más estabilidad y capacidad de planificación a los clubes.

En el caso de que los cinco clubes de proximidad analizados ascendieran a Segunda, se generarían más de 40 millones de euros adicionales y se crearían más de 700 nuevos puestos de trabajo.

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La importancia del retorno social y deportivo

Por su parte, el conseller d’Esports, Berni Álvarez, considera que “el deporte catalán tiene una oportunidad y se tiene que aprovechar”. Según el conseller, se debe aprovechar la capacidad económica que ofrece el deporte para tener un retorno social y deportivo en la sociedad. De este modo, hay más posibilidades de que los clubs salgan adelante y asciendan hasta la categoría más alta dentro de sus posibilidades.