Mundial 2026
La Federación Alemana de Fútbol defiende a Nmecha: "Se ha distanciado de las acusaciones de homofobia"
El centrocampista germano fue acusado de homófobo en 2023 después de compartir contenido contra el colectivo LGTBIQ+ en redes sociales.
El presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Bernd Neuendorf, respaldó al internacional germano Felix Nmecha, actualmente disputando el Mundial 2026, y negó que sea homófobo, tras ser acusado de ello en 2023 después de compartir contenido supuestamente contra el colectivo LGTBIQ+ en redes sociales.
"Seguimos esta noticia dentro de la DFB en su momento y escuchamos sus comentarios al respecto. Ha aclarado las cosas, ha dejado clara su postura y se ha distanciado de tales acusaciones de homofobia", declaró Neuendorf este lunes en una entrevista en la cadena de televisión RTL.
Intervención de los hinchas
El presidente aseguró de forma contundente que el jugador no presenta estos comportamientos y aseguró que sabe "cómo" es el fubolista. Los hechos se remontan a 2023 cuando Nmecha abandona el Wolfsburgo para fichar por el Borussia Dortmund. Sin embargo, los aficionados del club negroamarillo intentaron frenar su llegada, mostrando el contenido, supuestamente homófobo, compartido por el propio jugador en sus redes sociales mediante 'likes'.
Después de tres años, el tema volvió a estar en el debate mediático, tras las imágenes vistas sobre un círculo de oración que lideró Nmecha, junto a su compañero Jonathan Tah y algunos jugadores de Curazao, en el campo tras la victoria de Alemania por 7-1 sobre los caribeños, en el Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá.
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