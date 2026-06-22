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Mundial 2026

¿Qué tiene que hacer España contra Uruguay para ser primera de grupo? Todas las opciones en el grupo H

La selección de De la Fuente se jugará el acceso como primera la madrugada del sábado en su enfrentamiento contra Uruguay

Luis de la Fuente, seleccionador español.

Luis de la Fuente, seleccionador español. / ROBERTO SCHMIDT / AFP

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La goleada (4-0) de España contra Arabia Saudí que sirvió para redimir a la selección de Luis de la Fuente, y el inesperado empate de la Uruguay de Bielsa contra la sorprendente Cabo Verde (2-2) ha aclarado el futuro del combinado español, aunque todavía está pendiente de zanjar la primera plaza la madrugada del viernes al sábado (2.00 h.) frente a los uruguayos. Los caboverdianos lucharán por un histórico pase en su duelo contra Arabia Saudí.

Estas son sus opciones para la tercera jornada:

España será primera de grupo si:

  • Vence a Uruguay.
  • Empata contra Uruguay y Cabo Verde no gana a Arabia por tres goles o más.

España será segunda de grupo si:

  • Pierde contra Uruguay y Cabo Verde no gana a Arabia Saudí

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España será tercera de grupo si:

  • Pierde contra Uruguay y Cabo Verde gana contra Arabia Saudí.

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