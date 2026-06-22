Mundial 2026
¿Qué tiene que hacer España contra Uruguay para ser primera de grupo? Todas las opciones en el grupo H
La selección de De la Fuente se jugará el acceso como primera la madrugada del sábado en su enfrentamiento contra Uruguay
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La goleada (4-0) de España contra Arabia Saudí que sirvió para redimir a la selección de Luis de la Fuente, y el inesperado empate de la Uruguay de Bielsa contra la sorprendente Cabo Verde (2-2) ha aclarado el futuro del combinado español, aunque todavía está pendiente de zanjar la primera plaza la madrugada del viernes al sábado (2.00 h.) frente a los uruguayos. Los caboverdianos lucharán por un histórico pase en su duelo contra Arabia Saudí.
Estas son sus opciones para la tercera jornada:
España será primera de grupo si:
- Vence a Uruguay.
- Empata contra Uruguay y Cabo Verde no gana a Arabia por tres goles o más.
España será segunda de grupo si:
- Pierde contra Uruguay y Cabo Verde no gana a Arabia Saudí
España será tercera de grupo si:
- Pierde contra Uruguay y Cabo Verde gana contra Arabia Saudí.
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