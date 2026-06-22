¿Qué tiene que hacer España contra Uruguay para ser primera de grupo? Todas las opciones en el grupo H

La goleada (4-0) de España contra Arabia Saudí que sirvió para redimir a la selección de Luis de la Fuente, y el inesperado empate de la Uruguay de Bielsa contra la sorprendente Cabo Verde (2-2) ha aclarado el futuro del combinado español, aunque todavía está pendiente de zanjar la primera plaza la madrugada del viernes al sábado (2.00 h.) frente a los uruguayos. Los caboverdianos lucharán por un histórico pase en su duelo contra Arabia Saudí.

Estas son sus opciones para la tercera jornada:

España será primera de grupo si:

Vence a Uruguay.

Empata contra Uruguay y Cabo Verde no gana a Arabia por tres goles o más.

España será segunda de grupo si:

Pierde contra Uruguay y Cabo Verde no gana a Arabia Saudí

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España será tercera de grupo si: