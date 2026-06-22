Quién es Diego Fuoli, el portero del Sabadell que incitó los insultos a Pedro Sánchez: buena familia heladera de Zaragoza

El portero Diego Fuoli ensombreció la celebración del ascenso del Sabadell al fútbol profesional, a la Segunda A, con la incitación de un cántico ofensivo contra Pedro Sánchez, típico de la ultraderecha. Desde su intervención en el balcón del ayuntamiento de la ciudad vallesana, gobernado por el PSC, las críticas le han llovido de todas partes. El propio club emitió un comunicado desmarcándose por completo de sus palabras y el jugador acabó por emitir un texto de disculpa (aunque no hacia el presidente del Gobierno).

Diego Licinio Lázaro Fuoli, de 28 años y 1,88 de altura, nació y creció en Zaragoza en el seno de una buena familia. Fuoli es, de hecho, uno de las grandes nombres de la ciudad al ser la dueña de una de las casas de helados más conocidas. Se trata de Helados Italianos, una poderosa franquicia aragonesa que lleva también por apellido Fuoli y que tiene medio docena de locales en diversos puntos de la ciudad. Tiene además dos más en funcionamiento en Santander y Ezcaray (La Rioja). De todo ello presume el futbolista en sus redes sociales.

Con orígenes en el Val di Zoldo, en el este de Italia, la historia de los Helados Italianos nació en 1934. Los antepasados de Fuoli abrieron un local en el centro de Zaragoza y se convirtieron desde entonces en punto de encuentro de sus habitantes en verano. Sus helados tienen un reconocido prestigio a nivel local.

Fuoli inició su carrera futbolística en Villarreal. En 2020 fichó por el Sabadell, donde estuvo solo una temporada, ya que se mudó al Unión Deportiva Almería. Hasta 2025, que volvió a la Nova Creu Alta para intentar el ascenso a Segunda finalmente culminado en la eliminatoria contra el Zamora.

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Los aficionados que le seguieron el insultante cántico el sábado reclamaron también que se quedara. Fuoli está siendo tentado fuertemente por el Zaragoza, recién descendido a Primera RFEF. Ibai Gómez, el nuevo técnico zaragocista, le quiere bajo palos como parte de la reestructuración de la plantilla, aunque tiene contrato con el Sabadell. Su rendimiento en el campo ha sido notable esta temporada. Fuera de él, no tanto.