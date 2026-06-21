Los reyes de Países Bajos bailan con Curazao en el vestuario para celebrar el empate

Curazao, la pequeña isla caribeña, no deja de sorprender en el Mundial de Futbol. Si su mera presencia en la competición ya generó fascinación en muchos, por desconocer la existencia de este Estado, ahora sigue regalando imágenes para agrandar su leyenda. Tras empatar a cero con Ecuador, los jugadores acabaron celebrando el resultado en el vestuario, pero con unos invitados un tanto excepcionales. Los reyes de Países Bajos, Guillermo y Máxima, soberanos de Curazao, se unieron a la fiesta para acabar bailando 'Mama Wa', del cantante de Curazao Jeon, interpretada en papiamento, el idioma criollo oficial de la isla caribeña.

Ataviado con la bufanda con los colores azul y amarillo del país, Guillermo de Holanda bajó al vestuario tras presenciar el encuentro en el estadio de Kansas City (Estados Unidos). La celebración en el interior estaba en su máximo apogeo. Curazao acababa de lograr un punto que le da opciones de avanzar a la siguiente fase, un objetivo más que meritorio para el país más pequeño que participa en el Mundial.

Tras saludar al seleccionador, el neerlandés Dick Advocaat, al cuerpo técnico y a los futbolistas curazoleños, los reyes se entremezclaron con ellos y empezaron a bailar con los brazos en alto, según el vídeo distribuido por la selección caribeña. Guillermo también tuvo un saludo especial para el portero, Eloy Room, el héroe del partido después de que, con quince paradas, batiera el récord histórico en un encuentro del Mundial sin prórroga. Ahora, el país caribeño deberá enfrentarse en el último partido de esta fase con Costa de Marfil.

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Los reyes de Países Bajos, por su parte, están viviendo un arranque del Mundial intenso. Antes de ver a Curazao presenciaron el de Países Bajos frente a Suecia en Houston, que se saldó con victoria de la selección naranja por 5-1. Al término del encuentro, también bajaron al vestuario para felicitar al seleccionador, Ronald Koeman, y a los jugadores. La visita fue mucho más comedida. Muchos saludos, aplausos, pero ni un baile.