En la celebración institucional
El portero del Sabadell se disculpa por incitar insultos a Pedro Sánchez en celebraciones
En su parlamento, Fuoli finalizó su intervención diciendo: "Voy a soltar una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga: Pedro Sánchez..."
EFE
El portero del Centre d'Esports Sabadell, Diego Fuoli, ha pedido disculpas por haber incitado a los aficionados arlerquinados a insultar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la celebración del ascenso a LaLiga Hypermotion del club catalán.
En un comunicado publicado en su perfil de la red social X, Fuoli se ha disculpado al club y a sus compañeros "por empañar con esta tontería la celebración una temporada histórica" del Sabadell, que el viernes certificó con un triunfo frente al Zamora (4-0) su regreso al fútbol profesional cinco años después.
El sábado, los jugadores y cuerpo técnico de la entidad catalana celebraron con sus aficionados el ascenso con una rúa que terminó en el Ayuntamiento de Sabadell, donde el equipo fue recibido por su alcaldesa, Marta Farrés, y varios concejales en la sala de plenos. Después de este acto, los jugadores, el entrenador y los miembros del cuerpo técnico salieron al balcón del consistorio para dirigirse con sus parlamentos a la multitud que llenaba la Plaza de Sant Roc.
Comentario controvertido
En su parlamento, Fuoli finalizó así su intervención: "Voy a soltar una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga: Pedro Sánchez...". A lo que una parte de los aficionados presentes en la plaza respondió con insultos al presidente del Gobierno.
Según el comunicado publicado por Fuori, sus palabras fueron "fruto de la euforia del momento y de lo vivido estos últimos días" y las califica como "una gracieta sin maldad" que, según ha reconocido, "se ha convertido en una bola gigante".
Comunicado del club
Por su parte, el CE Sabadell también ha emitido un comunicado en el que "lamenta y rechaza" los hechos ocurridos durante la celebración institucional del ascenso a Segunda División.
"Durante el acto, se produjeron expresiones dirigidas contra el presidente del Gobierno de España, impropias de un acto institucional, que no representan los valores ni el espíritu de la entidad", precisa el Sabadell, quien destaca el espíritu "plural y abierto" de la entidad.
"Una celebración que debía servir para compartir la alegría de un éxito colectivo no debería haberse visto acompañada de manifestaciones de esta naturaleza", añade el comunicado.
En este sentido, el club subraya que "la emoción y la euforia del momento" no pueden hacer perder de vista "los principios de respeto y convivencia que deben presidir cualquier acto público, y muy especialmente en una acto de carácter institucional"
- Las botas de Lamine Yamal causan polémica en las redes: una bandera de Marruecos y una de Guinea
- Al Real Madrid se le atraganta la 'Operación Salida' de Mourinho: necesita españoles en la plantilla
- Comunicado de la familia Messi sobre el estado de salud del padre del astro argentino: 'Pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad
- Tres salidas más en el filial del Barça femenino
- Bezzecchi, líder de MotoGP, no podrá correr este domingo en Brno por comportamiento antideportivo
- Robada la bici de Paula Blasi en Santa Susanna
- Portugal tiene un lío con Cristiano Ronaldo
- Márquez: '¿Bezzecchi? No es mi objetivo; mi objetivo es construir mi futuro para muchos años