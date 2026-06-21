Paula Blasi gana la Volta y ya se entrega a la magia del Tour

Tuvieron que poner maniquíes en el podio final de la Volta porque los patrocinadores quieren que aparezcan los ‘maillots’ de las vencedoras de todas las clasificaciones, que por algo pagan. Y, claro, si la que lo gana todo, cuatro títulos (general, montaña, joven y catalana), es la misma, y se llama Paula Blasi, no se puede multiplicar por cuatro.

Resume la escena vivida en la avenida de María Cristina de Barcelona, por donde pasará el Tour en apenas 13 días, el poderoso dominio que Blasi ha ejercido en la Volta; victoria absoluta, exhibición en La Molina y ahora a pensar en el Tour después de que dispute el fin de semana los Campeonatos de España que se celebran en Sabiñánigo.

Desde mayo no se ha puesto el sol en el manillar de Blasi. Ni robándole la bici. Tal como resumió Marianne Vos, un mito entre las corredoras, 39 años y vencedora de la etapa de Barcelona, Blasi ya es una referencia en el ciclismo femenino. “Es física y mentalmente muy buena, tiene un gran potencial que ya conocíamos desde antes de sus victorias. Puede ganar el Tour; no me cabe duda”. Poco que añadir.

Y el Tour femenino comienza el 1 de agosto. Blasi se pasará el próximo julio concentrada en altitud, en Andorra, para preparar el que ya es el próximo reto después de las victorias en Vuelta y Volta. Sólo abandonará la clausura pirenaica para ver la llegada de la ronda francesa a Les Angles (6 de julio, en la etapa que sale de Granollers) y luego visitar el Mont Ventoux, que no lo conoce, y donde se puede decidir buena parte de la fortuna que hay en juego en la Grande Boucle, que tendrá una contrarreloj de 21 kilómetros y un último día endemoniado por los alrededores de Niza.

Paula Blasi, en la salida de Mataró. / LA VOLTA

Blasi disputó la última etapa pendiente de lo que sucedía en la Vuelta a Suiza. Subían a Villars sur Ollon y su jefa de filas, la italiana Elisa Longo Borghini, que se jugaba los cuartos con la suiza Marlen Reusser, corredora del Movistar, perdió 10 minutos. ¡Ojo al dato! 10 minutos se dejó la ciclista que inicialmente debe ser la líder del UAE en el Tour. Fue informada del resultado. Los responsables técnicos de la escuadra ya llevan semanas teniendo claro que Blasi en ningún momento será sacrificada. “La carretera es honesta y en el Tour pondrá a cada corredora en su sitio”.

Blasi, imposible esconderlo, luchará por la victoria. Sabe que enfrente se encontrará con dos rocas: Demi Vollering, que lo ha ganado todo este año, y Pauline Ferrand-Prévot, que lleva un año preparándose para repetir victoria en Francia y que no será la misma que acabó 35ª de la Vuelta. Ni mucho menos.

Blasi, los maniquíes con los 'maillots', y la neerlandesa Nienke Veenhoven, vencedora de la regularidad o puntos. / LA VOLTA

“El Tour, ahora, es una oportunidad y sólo pienso lo que ha cambiado todo cuando en enero lo único que pensaba era tener una oportunidad y debutar en la Vuelta”. No sólo debutó, sino que ganó para llegar este domingo a Barcelona desde Mataró como protagonista de la carrera. Hasta tres ‘consellers’ del Govern de Salvador Illa, entre salida y llegada, se acercaron para conocerla o saludarla: Núria Parlon, Eva Menor y Berni Álvarez. Mireia Benito fue quinta de la clasificación.

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“Los aficionados chillaban mi nombre. Nunca había visto a tanta gente así. Ahora ya me empiezo a dar cuenta de todo lo que genero, aunque, afortunadamente, aún no noto la presión”. La meta se convirtió en una especie de templo que adoraba al nuevo ídolo del ciclismo femenino. Faltan muchos todavía, pero Blasi va creciendo como arquetipo no sólo del deporte catalán, sino español. Hoy -junio de 2026- no hay deportista individual (si se excluyen a futbolistas como Alexia Putellas o Aitana Bonmatí, que triunfan en grupo) que esté brillando tanto como la ciclista de Esplugues quien, por ahora, allí donde pone la bici, gana. Por lo tanto, ya no es una quimera que pueda brillar en el Tour. ¿Hasta dónde? Tal como ella misma dice en el lugar que la sitúe una carretera que siempre es muy honesta y que le reserva un lugar muy arriba de la cuesta de la ronda francesa.