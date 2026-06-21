Obradovic regresa a Panathinaikos 14 años después

El serbio Zeljko Obradovic se convirtió este domingo en nuevo entrenador del Panathinaikos griego para las próximas tres temporadas, según anunció el presidente del club griego, Dimitris Giannakopoulos, en una publicación en redes sociales.

Obradovic, de 66 años, regresa al Panathinaikos 14 años después de su marcha en 2012, momento en el que puso fin a un largo periodo que comenzó en 1999.

En esa primera etapa Obradovic ganó con Panathinaikos cinco Euroligas (2000, 2002, 2007, 2009 y 2011), 11 Ligas y 7 Copas de Grecia.

Noticias relacionadas

Durante su etapa profesional, Obradovic ha dirigido al Partizan Belgrado (1991-1993), Joventut Badalona (1993-1994), Real Madrid (1994-1997), Pallacanestro Treviso (1997-1999), Panathinaikos (1999-2012), Fenerbahçe (2013-2020) y Partizan Belgrado (2021-2025).