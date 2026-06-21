La ronda catalana femenina
Marianne Vos se impone en Barcelona en la Volta que corona a Paula Blasi
Una genio llamada Paula Blasi destroza la Volta en los Pirineos
La neerlandesa Marianne Vos, gran estrella del pelotón, se impuso al esprint en la tercera y última etapa de la Volta, con final en la avenida de Maria Cristina de Barcelona. Paula Blasi, tras la exhibición que realizó el sábado en La Molina, solventó sin contratiempos la última jornada, 111 kilómetros entre Mataró y Barcelona, para sumar la ronda catalana femenina a su palmarés.
Además de liderar la clasificación general, la joven ciclista catalana se llevó también los maillots de mejor ciclista en la montaña, mejor ciclista joven y mejor ciclista catalana. La segunda mejor española en la general fue Mireia Benito, del AG Insurance - Soudal Team, que acabó en el 'top 5' de la Volta. Laura Gómez, del Massi-Baix Ter, acabó en la 14ª posición de la clasificación.
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