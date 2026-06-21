Marc Márquez ha logrado desquiciar a toda Aprilia

Uno puede defender la tesis que quiera. Incluso decir que él jamás haría algo así. Pero es evidente que el arrebató que protagonizó ayer el italiano Marco Bezzecchi, en plena carrera al ‘sprint’, merece una seria sanción. Es más, muchos, en el ‘paddock’ de MotoGP consideran que el castigo de impedirle correr, hoy (14.00 horas, DAZN), el GP de la República Checa, es muy inferior a lo que merecería haber maltratado (por más que esta mañana se ha disculpado diez veces y hasta le ha relagado unos guantes suyos al comisario agredido) a un miembro de la seguridad del circuito de Brno, cuya misión es ayudar al piloto e, incluso, salvarle la vida.

Es evidente que estos muchachos, como siempre se ha dicho, no son héroes ni diferentes al resto de los humanos. Lo parecen, sí, pero no lo son. Y es por ello que, también en el seno del Mundial de MotoGP, puede entenderse una reacción así (no es la primera, ni será la última), aunque los mismos que defienden esa tesis, afirman que, tal vez, hubiese sido suficiente con patear la moto (lo que hubiese enfadado a los jefes de Aprilia) o golpearse la cabeza, el casco, por su torpeza.

Pero les contaré algo sobre lo que, tal vez, ustedes (fijo que los seguidores de MotoGP sí lo han pensando) no han reflexionado: Marc Márquez Alentá, 33 años, nueve veces campeón del mundo, regresado del infierno y considerado ya, después de su resurgir en 2025, el mejor piloto de todos los tiempos, está, simplemente, volviendo loco a todo el equipo Aprilia, dominador de este inicio de temporada, conscientes los chicos de la factoría de Noale (Italia) de que ‘Il Cannibale’ puede arrebatarles un título, un campeonato, un triunfo que creían en sus manos con enorme facilidad.

Ya lo dijo 'Pecco' Bagnaia, su compañero en Ducati, "yo nunca jugaría a póquer con Marc, domina el farol como nadie". El joven de Cervera (Lleida) es ¡ya! una auténtica amenaza para el dominio inicial de Aprilia en este Mundial.

Ya nadie en el ‘paddock’ de MotoGP, entre los 1.500 habitantes de este pequeño mundo, descarta que el mayor de los Márquez logre otra, una más, de sus proezas. Hace un gran premio y medio, en Mugello (Italia), Márquez figuraba en octava posición del Mundial de MotoGP, a 102 puntos del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia).

Y, ahora, tres horas antes de que se dispute el Gran Premio de la República Checa (sin Bezzecchi), ‘ET’ es quinto del campeonato de pilotos, ya a solo 65 puntos de ‘Bezz’. Es evidente que esa progresión, la sensación de que Marc está volviendo y que, dentro de un mes, con su hombro derecho totalmente recuperado, tal vez domine el resto de temporada (quedan 13 grandes premios completos y la carrera de hoy en Brno, es decir, 506 puntos en juego) y la felicidad de Aprilia, la gran dominadora hasta ahora, desaparezca.

Marc Márquez (Ducati), hoy, en Brno (República Checa). / ALEJANDRO CERESUELA

La manera en que Márquez está trabajándose su regreso, la forma de intimidar a sus adversarios, ese estilo de “bueno, bueno, no estoy pensando en el título todavía, debo recuperar mi mejor estado…”, es decir, “va de farol”, como diría su compañero ‘Pecco’ Bagnaia, “y, por tanto, jamás jugará a póquer con Marc”, está sacando de sus casillas a todo el equipo Aprilia.

Massimo Rivola, máximo responsable del ‘team’ de Noale (Italia), ha criticado durísimamente a Jorge Martín, su campeón (Bezzecchi aún no lo ha sido) por su salida precipitada en Balatón Park y hasta dijo que la sanción que le habían impuesto le parecía “corta”; ‘Martinator’ sigue sin encontrarse y, además, teme por no poder luchar por el título, pese a ser, ahora, segundo del campeonato y ‘Bezz’ acaba de protagonizar la peor escena en años, muy parecida a la patada que su mentor, Valentino Rossi, infringió a Marc Márquez en 2025.

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Es evidente que Márquez, que llegará o no a tiempo de pelear, de nuevo, como siempre, por el título sigue siendo un maestro, no solo sobre la pista, sino fuera de ello y maneja, como nadie, el relato, sus declaraciones y es el mejor diseñador de teatros, de escenarios, del mundo.