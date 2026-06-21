Manresa recupera su Copa del Mundo de fútbol de kilómetro cero

Es probable que el Mundialito Intercultural de fútbol de Manresa no cuente con ninguna selección del Reino Unido, ya que la puntualidad no figura entre sus virtudes. Tampoco con la de Suiza. Pero no hace ninguna falta para que todos los participantes se lo pasen bien cada año. Las 22 ediciones del torneo son solo una menos que las que, contando la que se está celebrando ahora, ha organizado la Copa Mundial de la FIFA. Aunque, como señalaba este sábado por la tarde el eterno animador del campeonato, Jorge Eliecer Pulido, aquí no se reencuentran todos cada cuatro años, sino cada doce meses.

El calor ha presidido la ceremonia inaugural, aunque, dicho sea de paso, la brisa que suele correr por el Congost y la gran visera de la tribuna hacen que la estancia sea soportable, sobre todo para el público. El Mundialito vuelve a casa después de un año de exilio en el Gimnàstic Parc debido a las obras de iluminación del estadio principal durante junio y julio del año pasado. Además, como ocurre en los torneos internacionales de prestigio, se ha incorporado una subsede: el campo de Les Cots, sede de la ONG Diapo, alma de esta celebración.

Y es que no es sencillo reunir suficientes jugadores para completar calendarios de seis fines de semana, además de algunos viernes, desde ahora hasta finales de julio. Participan un total de 24 equipos, algunos representativos de las personas que viven en Manresa y que emigraron de sus países de origen, y otros con nombres exóticos como Catar o Dinamarca, formados por quienes también quieren participar pero ya encuentran completa la selección de su país de procedencia. Lo importante es divertirse, da igual si los representantes de los Países Bajos llevan la bandera al revés en el estreno de la competición. O si los de España, como dice una adaptación libre de su himno, la llevan sostenida con una caña, algo que se ha convertido en realidad esta misma tarde.

Así, mientras los aspersores se ponían en marcha para permitir que el balón rodara sobre el césped artificial sin que este resultara demasiado abrasivo para los jugadores, las autoridades se dirigían al centro del campo para los discursos. No podía faltar Moctar Thera, fundador de Diapo y corazón del torneo.

Torneo de ciudad

Quiso dar las gracias al Ayuntamiento, que "siempre nos ha apoyado. Tenemos que seguir creciendo y ya vemos que cada año lo hace. El Mundialito ya no es nuestro, es de la ciudad", después de tantas ediciones.

Tomó el relevo otra figura clásica, la presidenta de la Asociación de Ecuatorianos de Manresa, Verónica Jaramillo, quien quiso agradecer "a todos los representantes de cada una de las selecciones que participan este año. Este es un encuentro de amistad y deporte y debemos entenderlo de esta manera".

Finalmente intervino el alcalde de Manresa, Marc Aloy, acompañado por dos concejales: el de Deportes y Salud, Anjo Valentí, y la de Derechos Sociales, Mariona Homs. Aloy exclamó que "da gusto ver este terreno de juego con tantas selecciones en un Mundialito que llega a su 22.ª edición. Es un acontecimiento único en el país por los años que llevamos celebrándolo. En primer lugar, quiero agradecer al alma del torneo, Moctar Thera, que realiza un trabajo increíble".

Aloy añadió que "en Manresa tenemos una sociedad diversa, con personas que vienen de todas partes del mundo, de 118 países, y por ello el Mundialito es un acontecimiento de hermandad. Este año volvemos al Congost después de haber renovado su iluminación y añadimos Les Cots. El deporte debe ser inclusivo para todos. Que podamos disfrutar mucho del Mundialito".

Noticias relacionadas

Una vez se dispersó todo el mundo, Senegal y Ecuador saltaron al terreno de juego, escucharon emocionados sus himnos y dieron por inauguradas las deportivas (hostilidades) en un partido que terminó con empate a dos goles y con un tanto sudamericano en los últimos instantes.