Lamine Yamal marca en un Mundial antes que Messi: "Es un gol muy especial"

Ante Arabia Saudí, Lamine Yamal marcó su primer gol en un Mundial a los 18 años y 343. Leo Messi lo hizo con 18 años y 357. Madrugó 14 días antes el tanto de Lamine Yamal. En esa comparativa injusta que a veces se establece entre ambos, aquí hay un dato estadístico -no es el primero- que el delantero de Rocafonda se apunta sobre el rosarino. Coincidencia: ambos lucían el número 19.

"Este gol es muy especial. Es un sueño. El otro mundial lo vi estando en clase y ahora, aquí estoy… Se lo he dedicado a mi madre, a mi chica, a todos a los que están en Mataró", dijo el delantero del Barça ante el micrófono de DAZN.

Lamine Yamal celebra el primer gol de España ante Arabia SAudí. / ROBERTO SCHMIDT / AFP

Lamine Yamal jugó lo que tenía que jugar, 45 minutos y al descanso, sustitución. En esos 45 minutos marcó y cargó durante un rato con el peso atacante de la selección. Las pilas se le gastaron, pero claramente va a más. Dio tiempo a verle unos destellos de creatividad y asustar a los defensas saudís. El chico impone. Y es pura ambición.

Ganas de desquite

"Ha salido el partido que queríamos. Estamos aquí, ya hemos llegado y vamos a por más", aseveró el delantero, deseoso de reivindicar las posibilidades de la selección. "Queríamos desquitarnos. Se han dicho muchas cosas, como que no éramos la misma España. Y sí lo somos".

¿Se sintió picado?, le preguntaron en el flash interview. "Si me pico jugando a la Play pues con eso mucho más. Ahora vamos a por Uruguay". Lamine Yamal se felicitó de poder descansar después de dejar el partido solventado junto a Mikel Oyarzabal, el MVP de la matinal de Atlanta. Mostró madurez al reconocer que no debía jugar más de lo que hizo. "Si hubiera sido la final estaría al cien por cien. Hay que ser listos y estar tranquilos. A mí me cuesta pero para eso está el míster".

Luis de la Fuente, en este sentido, elogió la actitud de Lamine Yamal. “Tenía claro que Lamine estaba para 45 minutos. Tiene mucha hambre y es bueno dejarlo con más ganas. Está feliz y eso es muy importante”, dijo el seleccionador, que valoró la capacidad de intimidación que tiene el futbolista azulgrana.

Más profundidad

Las estadísticas reflejan su importancia. La selección no ha perdido ninguno de los 21 partidos en los que Lamine Yamal fue titular. El balance es 15 victorias y 6 empates. La Roja, en esos encuentros, marcó más de 60 goles, con él participando en 16 de ellos (5 goles y 11 asistencias).

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Sobre el plan del partido, De la Fuente incidió en la sensación de vértigo. "Habíamos insistido en que necesitábamos más verticalidad y más profundidad y se ha visto eso. Queríamos dar la sensación desde el primer minuto de agobiar al rival y meterle en el área y es lo que ha sucedido", recalcó.