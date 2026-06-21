De la Fuente, ante la cita con Arabia: "El equipo está escocido y muy picado por las críticas"

Luis de la Fuente, seleccionador español, está seguro de que el equipo dará la vuelta a la situación después del empate frente a Cabo Verde. El técnico ve a los jugadores muy motivados y confía en que sacarán tres puntos decisivos contra Arabia Saudí.

"No hay dudas, sólo hay que aclarar conceptos. De eso trata un análisis, se haya ganado o se haya perdido. Veremos si los cambios son necesarios... Creo que sí, algunos. Pero no porque alguien lo haya hecho mejor o peor, sino porque alguien aporte cosas diferentes. En cuanto a Lamine Yamal: está bien. Lo importante es que está de vuelta y con ganas de hacer algo importante, es la mejor de las noticias", apuntó.

Impulso emocional

De Lamine añadió que "hay que pararle, ver como compite, como está, esa finura que tiene en este momento", valoró el técnico. "La mejor noticia es que están todos. Lo de los minutos es una referencia, depende del partido, igual te da para 25 o 60 minutos. Hay que decidir antes, luego todos somos toreros". También recordó que "hay genios como Miguel Ángel o Dalí que hacen cosas increíbles, de lo que a nosotros nos parece excepcional, para él es normal".

"En el tema táctico hay mucho tiempo para hablar, pero llega un momento en que hay que tirar de otras cosas. Luego hay que dar un impulso en lo emocional, que supera cualquier contrariedad de lo táctico, pero el corazón y la cabeza, con equilibrio, son importantes", aportó.

El míster entiende que "solemos llevar a los equipos al bloque bajo. Ojalá todos nos plantearan una actitud más agresiva en lo defensivo y nos buscaran más adelante. Tenemos que estar más acertados para atacar. El otro día nos faltó velocidad de balón y eso es lo que queremos mejorar: retomar el toque de balón y la circulación rápida para generar espacios".

"No tenemos urgencia"

Sobre los retoques tácticos añadió: "Lo mejor para España es lo que decidamos antes del partido, luego habrá muchos análisis en función de cómo haya transcurrido el choque. Hemos jugado muchos partidos de la clasificación sin Lamine, con Baena por ejemplo. El otro día Gavi lo hizo bien, pero no fue suficiente para superar la defensa. Pero este partido es diferente".

Sobre las críticas, De la Fuente matizó que "si el partido de Cabo Verde termina 2-0 haciendo exactamente lo mismo, el análisis posterior hubiera sido diferente. Claro que tenemos que ganar, pero no tenemos urgencia o sensación de agobio. El equipo está escocido y, a veces, la crítica motiva mucho más. Sabéis que yo no me entero de nada, aunque me entero... Pero los futbolistas sí leen todo y lo llevan bien. Los futbolistas están muy picados".

Elogio a Olmo

De la lesión de Víctor Muñoz recordó que "también le ha pasado con Raphinha... El fútbol es así. Víctor no está para el partido. No se notó bien y tenemos que dejarle descansar un poco. Tras una gran temporada se ha venido al Mundial, en vez de irse a Ibiza con los amigos".

En cuanto a Dani Olmo, el míster destacó "la capacidad para girarse y su capacidad para generar ocasiones de peligro". Según el técnico, se juegan muchos tipos de partido y se puede utilizar un tipo de futbolista u otro en función del encuentro. "Dani es muy importante para nosotros", agregó.

También aclaró que "Laporte está en buenas condiciones de jugar mañana, pero veremos si es mejor que descanse o no. Ha entrenado con normalidad".

A celebrar un cumpleaños feliz

Luis de la Fuente cumple 65 años este domingo y confía en una victoria. El preparador bromeó sobre la efeméride: "Para este domingo quiero un jersey nuevo". Más en serio, el míster afirmó: "Lo que pido es disfrutar de la vida. Es un momento muy feliz y muy emotivo. Estamos en una familia. De regalo pido que estemos felices, que veamos un bonito partido y que ganemos".

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De la Fuente ha preparado minuciosamente el encuentro y no está para fiestas antes de tiempo. El técnico habló de Arabia Saudí "como un equipo que ha crecido bien, gracias también a la aportación de sus futbolistas extranjeros". El riojano ha avisado sobre los árabes y que "del once titular, salvo Víctor, pueden entrar todos, incluido Nico Williams. "La mejor noticia es que está con nosotros, está volando, alegre y con confianza", concluyó.