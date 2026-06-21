España - Arabia Saudí del Mundial 2026, en directo

Ya hay once titular de España. Hay cuatro novedades respecto al estreno, la principal, la entrada de Lamine Yamal. También aparecen Pedro Porro, Dani Olmo y Álex Baena. Saltan Marcos Llorente, Gavi, Fabián y Ferran Torres.

Esta es la alineación: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Olmo, Pedri, Lamine, Oyarzabal y Baena.