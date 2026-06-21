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MUNDIAL 2026
España - Arabia Saudí del Mundial 2026, en directo
Alineación de España: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Olmo, Pedri, Lamine, Oyarzabal y Baena
La España de Luis de la Fuente se enfrenta a Arabia Saudí en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Después del empate en el partido inaugural ante Cabo Verde, el equipo necesita la victoria.
Fermín de la Calle
Lamine acude al rescate ante Arabia
Un empate en un Mundial no parece un mal resultado, más aún si evaluamos el desempeño de la selección española en las últimas ediciones, donde desde que ganó en Sudáfrica solo ha sido capaz de ganar a Australia, Irán y Costa Rica. Pero la igualada ante Cabo Verde, más allá de un tropiezo estadístico, fue un varapalo emocional para los de Luis de la Fuente. Señalados entre los candidatos al título ante los africanos mostraron un fútbol previsible que alimenta el fatalismo antropológico español y refuerza a los detractores que consideran a España una selección sobrevalorada y dependiente de un adolescente de 18 años llamado Lamine Yamal.
España jugará de rojo, como en el primer partido.
Ya hay once titular de España. Hay cuatro novedades respecto al estreno, la principal, la entrada de Lamine Yamal. También aparecen Pedro Porro, Dani Olmo y Álex Baena. Saltan Marcos Llorente, Gavi, Fabián y Ferran Torres.
Esta es la alineación: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Olmo, Pedri, Lamine, Oyarzabal y Baena.
Buenas tardes, comenzamos la narración en directo del España-Arabia Saudí del Mundial. Empieza a las 18.00 horas.
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