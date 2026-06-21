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MUNDIAL 2026

España - Arabia Saudí del Mundial 2026, en directo

Alineación de España: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Olmo, Pedri, Lamine, Oyarzabal y Baena

Luis de la Fuente charla con Lamine Yamal en el partido ante Cabo Verde. EFE/Lavandeira Jr

Luis de la Fuente charla con Lamine Yamal en el partido ante Cabo Verde. EFE/Lavandeira Jr / Lavandeira jr / EFE

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Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La España de Luis de la Fuente se enfrenta a Arabia Saudí en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Después del empate en el partido inaugural ante Cabo Verde, el equipo necesita la victoria.

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