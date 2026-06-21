Àlex Márquez: “A los que creen que me precipité, les digo lo de Gavi: ‘No tenéis ni puta idea’”

El piloto catalán Àlex Márquez (Ducati), que reapareció, el pasado viernes, en Brno, tras cinco semanas de baja después de operarse la clavícula derecha fractura y mantener reposo absoluto para recuperarse de la fisura en la séptima vértebra, se mostró ayer sumamente orgulloso y satisfecho de presentarse en la República Checa “para ponerme a prueba y saber si estaba o no listo, preparado, recuperado, para volver a competir”.

Cuando le mostramos nuestra extrañeza por el hecho de que algunos aficionados a las motos hubiesen criticado, en las redes, su precipitado regreso a la competición, Àlex, con enorme indiferencia pero sabiendo muy bien lo que decía y cómo lo decía, señaló: “¿Cómo respondo a eso?, pues, sencillamente, con las palabras que dijo Gavi: “No tenéis ni (puta) idea”. Y, sí, sí, podéis escribirlo”.

Evitar caídas

“El plan, desde el inicio, desde el momento de viajar, fue probarme, saber cómo me encontraba físicamente y, sobre todo, de las dos lesiones. Y, en ese sentido, el plan ha funcionado a las mil maravillas”, explicó serenamente el ‘Pistolas’. “Me vieron los doctores, pasé las pruebas, consideraron que estaba apto, al menos, para probarme y así lo hice. Y, sí, no fue mal en el primer ensayo. Y así fuimos progresando, superando pruebas. Pero, al final, hemos considerado que era mejor no salir en carrera”.

Y, a continuación, explicó por qué decidieron entre todos, él, su hermano Marc, su padre Julia, los médicos y el equipo Gresini Racing Team Ducati no correr. “No me parado mi físico o considerar que no estoy listo para correr, pues creo que sí lo estoy, me ha detenido la intención de evitar riesgos. Salía el 14º, en medio del grupo y, por tanto, no dependía solo de mí no sufrir un percance, una caída y, pese a que los doctores me dieron el OK para correr, he preferido esperar a Assen, la semana que viene, para seguir con el plan”.

"La idea, el objetivo, siempre fue probarme. En MotoGP, no te permiten hacer un test, un ensayo privado con tu MotoGP y, por tanto, tienes que venir a un GP para saber si estas o no listo para pilotar estas motos. Vine, me probé, todo fue bien pero, para evitar riesgos inútiles, mejor esperar a Assen". Àlex Márquez — Subcampeón del mundo de MotoGP y piloto del Gresini Racing Team Ducati.

El pequeño de los Márquez Alentá no pensó, en ningún momento, que él podía ser un peligro para el grupo. “Nunca he pensado en que fuese yo quien pudiese provocar un accidente por mi condición, no, pues, de lo contrario, no hubiese salido ni a entrenar. No corro para evitar, insisto, el riesgo de verme mezclado, que es muy posible, sí, en un accidente en la salida y primeras vueltas”.

Àlex insiste en que cuando te encuentras en esa situación, es decir, mezclado entre tantas motos, saliendo veloz, intentando ganar posiciones antes de la primera curva o en los primeros giros, puede pasar de todo. “En ese instante, no todo depende de ti, porque, en esos instantes, cualquiera podemos cometer un error. Caerme este fin de semana, hubiese supuesto volver muchos pasos atrás en mi recuperación y eso no me lo puedo permitir. Mi retirada tiene el objetivo de minimizar riesgos”.

Sin test

El pequeño de los Márquez terminó su relato agradeciendo a todo el mundo el apoyo y ayuda recibida, reconociendo que no sabrá cómo se encontrará en Assen “aunque uno, dos, tres o cuatro días sirven para mejorar, sí” y comentando que “me falta aún algo de fuerza, sobre todo en el hombro derecho, pues entre el collarín y la operación de la clavícula no he podido seguir un plan de entrenamiento para seguir fuerte y la musculatura no está aún recuperada”.

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Y un último apunte, tal vez dirigido a aquellos que le han criticado por su regreso, ellos dicen que precipitado, a la competición. "La única manera de saber si estas listo para pilotar una MotoGP es subirse a una MotoGP. En este campeonato, no existe la posibilidad de hacer un entrenamiento privado, un test, una prueba con tu moto de carreras, no está permitido y cualquier prueba que hagas, por más potente que sea el prototipo que te ofrezca tu marca, en este caso, por ejemplo, la potente 'Panigale', no tiene nada que ver, nada, con las sensaciones y respuestas de nuestra 'Desmnosedici' MotoGP. Nada".