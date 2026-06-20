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La ronda catalana femenina

Paula Blasi vence en solitario en La Molina para sentenciar la Volta

ENTREVISTA | Paula Blasi: "Se me hace raro que pueda ser el ídolo de alguien”

Paula Blasi, tras vencer en la segunda etapa de la Volta en La Molina

Paula Blasi, tras vencer en la segunda etapa de la Volta en La Molina / Sergi López-Egea

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Sergi López-Egea

Sergi López-Egea

La Molina
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La ciclista catalana Paula Blasi hizo buenos los pronósticos al imponerse en solitario en la etapa reina de la Volta, con final en la estación de esquí de La Molina. La vigente vencedora de la Vuelta a España, la Amstel Gold Race y más recientemente el Tour de los Pirineos, encarrila así la clasificación general de la ronda catalana femenina, que finalizará este domingo con una etapa de 11 kilómetros entre Mataró y Barcelona.

A 14 kilómetros de meta, y tras cuatro ataques previos, Blasi consiguió soltar a la francesa Célia Gery para marcharse en solitario y coronar el Coll de la Creueta, puerto de categoría especial, antes de alzar los brazos en la estación de esquí de La Molina. La catalana terminó la etapa de 130 kilómetros con un tiempo de 4h03:19, cruzando la meta con una ventaja de 1:20 y 1:36 con respecto a Gery y a la canadiense Sidney Swierenga, segunda y tercera, respectivamente.

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