Marruecos tiene una joya: Saibari lidera la victoria contra Escocia (0-1)

Hay muchos nombres a destacar en este arranque de Mundial y, sin duda, uno de ellos es Saibari. El delantero de Marruecos, que ya marcó en el debut ante Brasil, volvió a ser decisivo con su gol, permitiendo a los suyos llevarse la victoria contra Escocia y dar un paso adelante en la clasificación hacia la siguiente ronda. Vaya fichaje del Bayern por 55 millones de euros...

Ambas selecciones llegaban tras firmar un buen estreno mundialista. Escocia había sumado los tres puntos ante Haití, mientras que Marruecos había cosechado un empate de enorme mérito frente a Brasil. Con ese contexto, el duelo se presentaba como una cita fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en el grupo.

Vendaval de Marruecos

Pero el inicio solo tuvo un color, el de Marruecos. A los pocos minutos de juego, Brahim Díaz aprovechó un importante desajuste defensivo de Escocia para filtrar un gran pase al espacio hacia Saibari, que controló dentro del área, algo escorado, pero tuvo tiempo para perfilarse y sacar un disparo imparable a la escuadra (0-1). Un auténtico golazo que supuso un golpe durísimo para una Escocia que había planteado el encuentro con un enfoque claramente defensivo.

El gran arranque marroquí no se detuvo ahí. Los africanos pudieron ampliar su ventaja poco después con un buen centro de Ounahi que atravesó toda el área sin encontrar rematador. Apenas unos minutos más tarde llegó una nueva ocasión clara, esta vez para Achraf Hakimi, que le ganó la espalda a su defensor y logró puntear el balón ante la salida de Angus Gunn, aunque el portero evitó el segundo tanto con una intervención decisiva.

Con el paso de los minutos, el vendaval marroquí fue perdiendo intensidad, mientras que Escocia comenzó a crecer en el partido, aunque sin lograr generar ocasiones claras de peligro. Eso sí, en los compases finales de la primera mitad, llegó la oportunidad más destacada de Escocia. Andrew Robertson puso un centro muy tenso al segundo palo y John McGinn apareció completamente solo, pero no logró dirigir el balón entre los tres palos.

Final agónico

Tras el paso por los vestuarios, Marruecos volvió a salir decidido a buscar la portería rival y a ampliar su ventaja en el marcador. Primero avisó con un auténtico jugadón de El Khannouss por la banda, que terminó con un remate de Saibari desviado al larguero después de tocar en un defensa escocés. Después, fue el propio El Khannouss quien remató de cabeza dentro del área, pero se encontró con una enorme intervención de Gunn, que evitó el segundo tanto con una parada de mucho mérito.

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Sin embargo, Marruecos no logró sentenciar el encuentro y acabó sufriendo hasta el último minuto. Escocia, obligada por el marcador, fue dando un paso adelante con el paso de los minutos y acumuló cada vez más jugadores en campo contrario en busca del empate. A través de un juego más directo, el combinado escocés consiguió encerrar por momentos a Marruecos en los instantes finales. Aun así, la selección marroquí supo resistir y terminó llevándose una victoria de enorme importancia