FÚTBOL
El Málaga vence al Almería en su casa y asciende a Primera
El conjunto blanquiazul se impuso por 1-2 y regresa a la máxima categoría, con el Racing y el Deportivo, ocho años después del último descenso
El Málaga regresa a Primera División ocho años después de su descenso. Lo ha conseguido en el derbi andaluz, a costa del Almería, al vencerle a domicilio (1-2) y hacer bueno el empate (0-0) de la ida en La Rosaleda. El cuadro blanquiazul se une al Racing de Santander y al Deportivo de la Coruña que habían logrado el ascenso directo.
El partido se decidió en el segundo tiempo. Chupete marcó el 0-1 en el minuto 65 y seis más tarde David Larrubia anotaba el segundo gol. La tranquilidad del Málaga se quebró muy pronto cuando Leo Baptistao (m. 75) recortó distancias. El árbitro alargó el tiempo diez minutos, y la tensión se cobró las expulsiones de un jugador por banda: Thalys y Álvaro Ochoa.
Juan Francisco Funes, el entrenador del Málaga, atribuyó el mérito del ascenso a "los jugadores", tras asegurar que ha sido un lujo poder verlos cada día". El técnico afirmó que confiaba en que se consumara la vuelta a Primera pese a "la enorme igualdad en la categoría.
El último ascenso del Málaga se produjo en la temporada 2007-08. Entonces, logró permanecer diez temporadas en Primera e incluso se clasificó para disputar la Liga de Campeones (2012-13) y alcanzar los cuartos de final. El descenso (2017-18) a Segunda incluyó poco después (2022-23) el descenso a Primera RFEF.
El partido fue accidentado desde mucho antes de su inicio, ya que tuvo que ser retrasado media horas (hasta las 21.30 h.) por los incidentes registrados en los aledaños del estadio. La policía tuvo que realizar varias cargas por las peleas y los enfrentamientos entre los aficionados. Centenares de seguidores malaguistas se desplazaron sin tener entrada para el partido. El autocar del Málaga fue apedreado y llegó al recinto con varias lunas rotas.
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