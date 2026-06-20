El Clásico más lucrativo de la historia: 16,4 millones de euros en un solo partido

Se celebró el pasado 10 de mayo, acabó 2-0 con golazos de Rashford y Ferran, y significó la consecución del título de Liga ante el eterno rival. El último clásico Barça-Madrid supuso todo eso a nivel deportivo y también dejó un gran éxito económico en las oficinas de Aristides Maillol.

Un mes después del final del campeonato, la entidad barcelonista sabe que ese partido contra el Madrid fue el más lucrativo de los partidos disputados nunca contra el conjunto blanco, ya que el Barça ingresó 16,4 millones de euros en concepto de venta de entradas.

La cifra supone un holgado récord: el segundo mejor registro por este concepto son los 13,8 millones de euros de la temporada 2024-25 (también decisivo para la Liga y que se saldó con un espectacular 4-3 a favor de los azulgrana); cierra el podio el de la 2022-23, que también se saldó con victoria local (2-1 con el recordado gol de Kessié en tiempo de descuento) y que curiosamente, como los dos anteriores, certificaba el título de Liga. En aquella ocasión se recaudaron poco más de 8 millones de euros.

Al registro de 16,4 millones de euros ingresados se suma un segundo aspecto del que el club está orgulloso: se ha logrado con un 27% menos de entradas disponibles a la venta que un año atrás por la mayor presencia de abonados. ¿Cómo se logró semejante hito? Con una agresiva política de precios. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el precio medio de venta fue de 896 euros por entrada vendida sin IVA. Cuando se aplica el recargo del 21% se concluye que el precio medio pagado por los aficionados por las codiciadas entradas al Clásico fue de 1.084 euros.

De hecho, la información que maneja el Barça apunta que dos de cada tres entradas vendidas (un 65%) se pagaron por encima de los 700 euros, cuando sólo un año atrás sólo una de cada cuatro (26%) alcanzó ese rango de precio. Si el precio medio fue este año de 1.084 euros, conviene apuntar que un año atrás fue de 670 euros y en el citado choque de la 2022-23 de 377 euros.

Las ventas logradas apuntan que las entradas para el Clásico, uno de los acontecimientos más importantes del mundo del deporte, por lo que estamos ante un caso paradigmático de demanda inelástica, donde ni siquiera un encarecimiento drástico de un producto altera la voluntad de los consumidores de adquirirlo.

Otro ejemplo reciente puede encontrarse en las finales de la NBA entre los Knicks y los Spurs. Tal y como detalló este periódico, las localidades para ver al conjunto de Nueva York en el Madison Square Garden tenían un precio mínimo que oscilaba entre los 5.300 y los 11.000 dólares según el partido de la serie y el momento en que se intentara comprar. Y por el lujo de las primeras filas, el precio se disparaba a entre 20.000 y 67.000 dólares.

El Barça recuerda que sus abonos están entre los más baratos de Europa, ya que incluyen Liga, Copa y Champions

Consultadas por este diario sobre si el precio de las entradas del Clásico es excesivo, fuentes del club se explican así: “Es un partido muy especial y le intentamos sacar el máximo rendimiento”. Asimismo, recuerdan que los abonos del estadio se encuentran entre los más baratos de Europa, ya que incluyen los partidos de Liga, Copa y Champions. En efecto, los 24 partidos disputados como local, con precios de entre 420 y 1.092 euros por abono de temporada, arrojan un rango de precio por partido que va de los 17 a los 45 euros. “Somos uno de los pocos equipos de Europa que incluimos las tres competiciones en el abono”, defienden fuentes del club.

El ‘soci’ toma el Camp Nou

La duda vuelve a surgir: ¿acudió el socio del Barça en masa a ver el partido contra el equipo de Arbeloa en que los azulgrana podían proclamarse campeones de Liga? La respuesta es afirmativa. Los datos de que dispone el club apuntan que el 79% del aforo regular lo conformaban socios del Barça. Un año atrás, en la 2024-25, este porcentaje quedaba nueve puntos por debajo y se quedaba en el 70%.

El club sostiene, respecto al consabido choque entre socios y turistas y masa social y necesidades económicas, que en la comercialización “siempre se prioriza a los socios”. La entidad sostiene que las mejores localidades de cada zona del estadio van destinadas a los pases o abonos, mientras que sólo los compromisos del club y los patrocinadores pueden disponer de localidades en zonas centrales.

Asimismo, el socio tiene descuentos a la hora de comprar las entradas y una preventa de 24 horas en que no se abre al público general la posibilidad de comprar billetes. En el último Clásico, en estas 24 horas de preventa los socios adquirieron más de 8.000 entradas, con un descuento del 5%.

En este partido contra el gran rival se vio ampliada también la oferta VIP en el estadio. Además de las nuevas salas VIP dentro del estadio, se han creado espacios adicionales en el Museu, el Palau y Hyatt. En total, el club calcula que asistieron al Clásico entre 4.500 y 5.000 espectadores usuarios de los servicios de ‘hospitality’ y VIP.