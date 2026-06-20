MUNDIAL DE MOTOGP
Àlex Márquez decide no correr más en Brno por prudencia
Àlex Márquez, actual subcampeón del mundo de MotoGP y piloto estrella del Gresini Racing Team Ducati, ha decidido retirarse del GP de la República Checa, de Brno, después de protagonizar una brillante reaparición y obtener el 14º mejor crono. El 'Pistolas' no quiere forzar y volverá a competir, la semana próxima, en Assen, en el GP de los Países Bajos.
Lo ven, no están locos. Son atrevidos, valientes, pero no están locos. A veces, tal vez, no sean conscientes de lo mucho que se juegan ellos y el peligro que comporta salir a pista sin estar en buenas condiciones físicas y mentales. Pero ellos, los pilotos, normalmente piensan en ellos, en su presente, en su futuro, en la carrera y en las consecuencia de correr con sus condiciones físicas mermadas.
El bicampeón catalán Àlex Márquez, actual subcampeón del mundo de MotoGP y uno de los mejores pilotos de la parrilla de la máxima categoría, se presentó en Brno, donde se celebra el Gran Premio de la República Checa (hoy, a las 15.00 horas, la prueba al 'sprint'; y, mañana, a las 14.00, el GP) con la idea, la intención y el objetivo de probarse.
Àlex Márquez (Ducati), que ha protagonizado una excelente y brillante reaparición en Brno, logrando la 14ª plaza de la parrilla de MotoGP, ha decidido no poner en riesgo su cuerpo ni ser un problema para sus compañeros en carrera.
El equipo médico del doctor Ángel Charte, máximo responsable del Mundial de motociclismo, le concedió permiso para participar en el primer entrenamiento de ayer viernes y, después, hablarían de si podía o no seguir. El 'Pistolas' estuvo francamente bien en la primera sesión, no fue el último, no, y Charte le permitió volver a competir al mediodía. Y, acabada la jornada, decidieron que seguiría hoy, sábado, en la primera sesión.
Pero, tras ese entrenamiento e, incluso, participar en la 'quali' de los 'descartados' y lograr un excelente 14º tiempo, el pequeño de los Márquez Alentá se reunión con Charte y decidió no participar en las dos carreras de sábado y domingo. ¿La razón?, una mezcla de todo. Àlex ha hecho un esfuerzo extraordinario tras ser operado, hace poco más de cuatro semana, de la fractura en la clavícula derecha y recuperarse de la fisura en su séptima vertebra, para probarse en Brno y, tras el éxito vivido, ha preferido no arriesgar en carrera, donde el peligro de forzar sin razón y, sobre todo, provocar algún accidente, es evidente.
El pequeño de los Márquez Alentá regresará a la competición, la próxima semana, en el Gran Premio de los Países Bajos, que se celebrarán en el circuito de Assen, una de las mecas del motoclismo europeo, considerado 'la catedral' de las dos ruedas.
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