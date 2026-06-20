El ‘acuerdo de Brno’ da el banderazo de salida a los fichajes de 2027

El momento esperado por todo el ‘paddock’ de MotoGP para anunciar el acuerdo entre MotoGP Sports Entertainment, la compañía surgida de la fusión de Dorna Sports con Liberty Media, grupo inversor propietario también del Mundial de F-1 y organizador del campeonato de motociclismo, y la asociación de constructores de dos ruedas (Motorcycle Sport Manufectures Association, MSMA) se produjo ayer al mediodía y sirvió, única y exclusivamente, para decir que seguirán juntos cinco años más, del 2017 al 2031. No dijeron nada más. Todo, absolutamente todo lo demás, está sobre la mesa de negociaciones.

La decepción fue absoluta pues nadie, ni organizadores ni fabricantes, pudieron contar qué van a hacer, cómo será el próximo Mundial de 850cc, cuántas motos tendrá cada equipo (se ha llegado a hablar de que se pasará de dos a una moto por piloto, pero también eso está en el aire), si se repartirán o no los beneficios del campeonato (si es que los hay).

Lo único que hicieron unos y otros fue escenificar el ‘acuerdo de Brno’, al que muchos llaman el ‘acuerdo de la Concordia’, imitando al que existen en la F-1, cuyo único objetivo, al parecer, es tranquiliar a la industria, al deporte y, sobre todo a los grandes patrocinadores, ofreciendo una imagen de solidez, que, por otro lado, abrirá, a partir del próximo lunes, toda una larga lista de anuncios de cambios de pilotos entre todas las marcas y equipos.

"Lástima no te da nadie, porque este mundo es un negocio y tienes que ser muy egoísta, pero sabe mal porque ves a pilotos con los que has compartido pista durante muchos años que no se quieren ir y se van a tener que ir". Joan Mir — Piloto de Honda y campeón del mundo de MotoGP (2020)

Desde hace un montón de meses (hay que recordar que este acuerdo empezó a negociarse aquí, en Brno, el pasado año) los equipos y fabricantes han estado moviendo el árbol y contratando a sus pilotos de cara a los próximos dos años cuando se correrá con motos de 850cc (las actuales son casi de 1.000cc), con menos aerodinámica y ayudas electrónicas. Casi todo el mundo sabe ya donde irá cada uno, aunque aún quedan algunos asientos por decidir. Muy pocos, sí.

Esos fichajes, esos acuerdos, esos contratos, que llevan meses firmados y guardados bajo mil candados y llaves, empezarán a gotear, a aparecer, a ser públicos a partir del próximo lunes. Es más, hay quien asegura que el primer anuncio, cómo no, aquel que pondrá a cada uno en su sitio, será la renovación por dos temporadas (o 1+1) de Marc Márquez, el nueve veces campeón del mundo, con el equipo oficial Lenovo Ducati. Y, a partir de entonces, irán cayendo todos como fruta madura, con lo que es más seguro que Aprilia anunciará el martes la contratación de ‘Pecco’ Bagnaia y Ducati el fichaje estelar de Pedro Acosta, como compañero de ‘Il Cannibale’ en el ‘team’ oficial de la factoría de Borgo Panigale.

La huida de 'Pecco' Bagnaia de Ducati hacia Aprilia será otra de las grandes novedades del 2027. / ALEJANDRO CERESUELA

Antes de proponerles una aproximación de la parrilla que podremos ver el próximo año, digamos que, en estos momentos, hay, como poco, cinco grandes pilotos, todos ellos ganadores de, al menos, un gran premio de la máxima categoría, en peligro de tener que jubilarse o buscarse una moto en el Mundial de Superbikes, la segunda división de MotoGP, con motos derivadas de serie.

Àlex Rins (Yamaha), Maverick Viñales (KTM), Jack Miller (Yamaha), Brad Binder (KTM) y Franco Morbidelli (Ducati) no tienen equipo a día de hoy y, posiblemente, ni lo encuentren. Como muy bien reconoció el mallorquín Joan Mir, campeón del mundo de Moto3 (Honda, 2017) y MotoGP (Suzuki, 2020) y que, probablemente, cambia Honda por Ducati, en el ‘team’ Gresini, al llegar a Brno, este es un campeonato que no atiende a los sentimientos.

Hace muchos meses que se sabe que Márquez se queda en Ducati, Bagnaia se va a Aprilia, Acosta ficha por los rojos de Borgo Panigale, Martín se cambia a Yamaha, Quartararo pasa a Honda, Àlex Márquez correrá con una KTM, Mir pilotará una Ducati...pronto se anunciarán todos los fichajes.

"Lástima no te da nadie”, señaló Mir ante los cinco enviados especiales de los medios españoles, “porque este mundo es un negocio y tienes que ser muy egoísta en este aspecto, pero sabe mal porque ves a pilotos con los que has compartido pista durante muchos años que no se quieren ir y se van a tener que ir", zanjó el de Mallorca.

Las más que probables parejas de la próxima temporada serán: Marc Márquez y Pedro Acosta (Ducati Lenovo), Jorge Martín y Ai Ogura (Yamaha), Àlex Márquez y Fabio Di Giannantonio (KTM), Fabio Quartararo y David Alonso o Diogo Moreira (Honda), Johann Zarco (muy dudoso dada la gravedad de su actual lesión) y Diogo Moreira o David Alonso (LCR Honda), Marco Bezzecchi y ‘Pecco’ Bagnaia (Aprilia), Fermín Aldeguer y Nicolò Bulega o Luca Marini (VR46 Ducati), Enea Bastianini y Raúl Fernández (Trackhouse Aprilia), Senna Agius y Maverick Viñales o Luca Marini (Tech3 KTM), Toprak Razgatlioglu e Izan Guevara (Pramac Yamaha) y Joan Mir y Daniel Holgado.

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El lunes, el primer día en que los ‘buenos’ pueden probar, en entrenamiento privado y a puerta cerrada, en Brno, las motos de 850cc del próximo año y los nuevos neumáticos Pirelli (ahora son Michelin) del 2027, ya se producen las primeras contradicciones, pues Mir, que cambiará la Honda por la Ducati, probará el prototipo japonés y el ‘tiburón de Mazarrón’, que, en 2027, correrá con una Ducati, probará la KTM del futuro.