Tres salidas más en el filial del Barça femenino

Emma Gálvez, Laia Martret y Natalia Escot finalizarán su vinculación con el club este 30 de junio y cierran su etapa como futbolistas del Barça B. Tres salidas más que se confirman una vez cerrada la temporada y se suman a las ya anunciadas por el club estos días.

Del filial, también ha causado baja una vez se ha terminado la temporada Martine Fenger, quien decidió no renovar su vinculo contractual con el Barça después de debutar con el primer equipo disputando 12 partidos y marcando 3 goles. De hecho, Fenger ha sido de las jugadoras que, pese a tener ficha del filial, ha estado prácticamente todo el año en dinámica del primer equipo. Situación diferente a la que tenían Gálvez, Martret y Escot, que se mantenian en dinámica del B pero con perspectivas de tener un mayor protagonismo en el primer equipo de cara a la próxima temporada.

De este modo, las tres ponen punto final a sus etapas en el fútbol formativo del FC Barcelona. Emma Gálvez y Laia Martret llegaron al Barça en la temporada 2016/17 en categoría alevín y, desde entonces, han recorrido todas las etapas de la formación hasta consolidarse en el Femenino B. Martret, además, llegó a hacer su debut oficial con el primer equipo esta temporada. "Se acaba una etapa después de diez años vistiendo estos colores. Quiero dar las gracias a todas las personas que han formado parte de este camino: a los entrenadores, al cuerpo técnico, a los servicios médicos y a todas las compañeras con las que he compartido vestuario durante todos estos años, por confiar en mí", decía la joven futbolista, que ya anunció su salida este fin de semana.

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Por su parte, Natalia Escot se incorporó al Barça al inicio de la temporada 2024/25 para reforzar el Femenino B. En su única temporada vistiendo la camiseta azulgrana, se ha convertido en la máxima goleadora del equipo. Sin duda, salidas que debilitan el filial azulgrana y que merman las posibilidades del primer equipo de subir futbolistas con futuro.