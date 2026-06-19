Rahm e Hidalgo plantan cara al reto en Shinnecock Hills en la primera jornada del US Open

Los golfistas españoles Jon Rahm y Ángel Hidalgo marchan bajo par en una incompleta primera jornada del US Open, tercer 'major' de la temporada que respondió al esperado desafío del recorrido de Shinnecock Hills (Nueva York), aunque el estadounidense Wyndham Clark va escapado (-6) como primer líder.

El retraso por una niebla inicial en el recorrido de Long Island hizo que la noche se echara sobre los mejores jugadores del mundo. Con muchos aún por terminar, el jueves quedó incompleto y, este viernes, a Rahm e Hidalgo les tocará madrugar más si cabe. Pese al fuerte viento que no se quiso perder el debut, ambos españoles entraron en los solo 17 golfistas que de momento bajan del par.

Rahm (-2 tras 13 hoyos) dejó dos 'birdies' en sus primeros nueve, demostrando que mantiene el colmillo afilado tras competir hace un mes por el Campeonato de la PGA, segundo. El de Barrika respondió a su condición de favorito en busca de su tercer 'grande', en un guion que empieza a parecerse al de su Masters de Augusta en 2023, que ganó después de muchas suspensión y jornadas maratonianas.

Además, Hidalgo también se lució para ir -1 en el partido que sigue al de Rahm, completando 12 hoyos de resiliencia entre los mejores en su primer Abierto de Estados Unidos. El marbellí, campeón del Open de España en 2024, tuvo un inicio más movido, con un 'doble-bogey' para empezar, otro 'bogey' pero cuatro 'birdies', lidiando con la exigencia de un Shinnecock Hills que hizo de las suyas. En cuanto al resto de españoles, David Puig y el debutante Rocco Repetto-Taylor sufrieron para empezar en +7 y +11.

Mal inicio de Scheffler

Con todo, el campo neoyorquino también dio su tregua, que aprovechó Wyndham Clark, campeón del torneo en 2023, para marcar el liderato con -6 y dos hoyos para completar los primeros 18, con cinco 'birdies', un 'eagle' y solo un 'bogey'. El jugador local lleva cuatro golpes de ventaja a sus compatriotas Sam Stevens, Ryder Cowan y Max McGreevy quienes sí completaron el día en -2.

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Igualmente, el número dos del mundo, Rory McIlroy, quien hace ocho años falló el corte en este campo de Long Island, apretó los dientes pero terminó con dos 'bogeys' seguidos para firmar 69 golpes (-1). Mientras, el número uno Scottie Scheffler (+2), quien se quedó una hora y media después en el campo de prácticas, no empezó bien su opción de completar el 'Grand Slam' desafiado por el viento.