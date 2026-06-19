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Una presentadora de televisión argentina se disculpa por dar la noticia de que el padre de Messi había muerto
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La actriz y presentadora de televisión argentina Florencia Peña se ha disculpado públicamente ante la familia del delantero Lionel Messi tras dar una noticia falsa en la que se afirmaba que el padre del capitán de la selección albiceleste, Jorge Messi, había fallecido.
Durante una emisión de Luzu TV, Florencia Peña, quien puso fin a su colaboración con la cadena por iniciativa propia, afirmó que Jorge Messi había fallecido. Luzu TV anunció que los empleados implicados en la difusión de la información falsa habían sido despedidos.
"Pido perdón a la familia Messi en este terrible momento que, como puedo imaginar, están atravesando ahora mismo", escribió Peña en su cuenta oficial de Instagram. La actriz afirmó que el equipo de producción del programa le había transmitido la noticia falsa en pleno directo.
Según los medios argentinos, Peña declaró a un periodista que se sentía "profundamente avergonzada". El director de Luzu TV afirmó que lo que ocurrió en el programa le indignaba. "No refleja quién soy, ni tampoco lo que queremos transmitir a través de nuestro trabajo", indicó.
Tras la noticia, la familia Messi emitió un comunicado en el que afirmaba que Jorge Messi está pasando por problemas de salud y se encuentra actualmente bajo atención médica.
El padre del jugador del Inter de Miami se perdió el primer partido de Argentina en el Mundial contra Argelia, en el que Messi marcó un 'hat-trick' en la victoria por 3-0 e igualó el récord del alemán Miroslav Klose como máximo goleador, con 16 tantos, en Mundiales.
"Irresponsables"
La familia de Messi expresó su gran consternación por los rumores "irresponsables" sobre Jorge. "A la luz de las noticias, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia desea expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y discreción con la que algunas personas han tratado lo que es estrictamente un asunto familiar privado", reza el comunicado.
"La familia también desea aclarar que solo sus familiares más cercanos disponen de información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga directamente de la familia y de sus canales oficiales no debe considerarse válida ni veraz", añadió.
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