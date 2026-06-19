La México de Javier Aguirre aprovecha un regalo de Corea del Sur y se clasifica para dieciseisavos

México solo ha llegado dos veces a cuartos de final de un Mundial en su historia; las dos fueron cuando se jugaron en su casa (1970 y 1986). Los mexicanos sacan una fuerza extra cuando juegan ante los suyos y este año quieren repetir hazaña.

Los de Javier Aguirre son la primera selección clasificada para los dieciseisavos de final tras ganar por 1-0 a Corea del Sur con un gravísimo error del portero asiático México suma seis puntos en su casillero y, gracias al empate entre Sudáfrica y República Checa, ya está matemáticamente clasificado para la siguiente fase. No fallan en su propia casa; además, ya tienen confirmada la primera plaza que les permitirá seguir jugando en suelo mexicano hasta octavos de final.

El vasco Aguirre es un entrenador pragmático, pero asegura resultados. En su etapa en el RCD Mallorca, la afición bermellona le puso el mote de 'fútbol tequila' al juego de su equipo. Los mallorquinistas no brillaban por un juego colectivo increíble, pero no sufrían para bajar y llegaron a una final de Copa del Rey. Aguirre demostró ante Corea del Sur que el 'fútbol tequila' sigue muy vivo.

México no jugó su mejor encuentro ante Corea del Sur. A diferencia del partido inaugural, los mexicanos mostraron su cara menos bonita y fueron superados posicionalmente por los asiáticos durante gran parte del encuentro, pero sin generar apenas peligro.

La jugada más peligrosa de los de Hong Myung-Bo fue una vaselina que consiguió sacar de manera espectacular Edson Álvarez bajo palos de chilena. Una acción defensiva brillante, aunque finalmente la jugada estuvo anulada por fuera de juego.

Los locales tampoco llegaron mucho más. En el primer tiempo, Seung-Gyu hizo una buena parada a un potente cabezazo de Quiñones, pero poca cosa más. Los dos llegaban con tres puntos y ninguno quería arriesgarse a perder un punto que los dejaba virtualmente en la siguiente fase.

Tras una primera parte poco atractiva, México encontró el gol al inicio de la segunda. Más que encontrar, se lo regaló Seung-Gyu tras una terrible salida a por un balón.

El guardameta coreano dejó escapar un balón en el corazón del área tras chocar con su compañero y Luis Romo la envió a guardar sin oposición. Un error tremendo que ponía a México por delante y hacía que Corea se lo jugase todo en la última jornada ante Sudáfrica.

Tras el tanto, volvimos a la realidad; no pasó mucho más durante los siguientes 40 minutos. México protegió su valiosísimo tanto y Corea no encontró manera de llegar a la portería de Rangel, aunque el portero mexicano tendría un momento para convertirse en héroe.

Tras dos paradones del coreano que evitaron la sentencia mexicana, llegó un único ataque peligroso de Corea. Gue-Sung Cho se levantó más alto que nadie para cabecear el balón a quemarropa, pero el portero de Chivas de Guadalajara hizo una de las paradas del torneo sobre la línea.

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Corea del Sur se quedó con la miel en los labios. Esto es el 'fútbol tequila'; todo se decide en pequeños detalles y México supo aprovechar mejor las pocas ocasiones que se crearon en el encuentro. El portero coreano falló, el mexicano no. Tres puntos y a dieciseisavos.