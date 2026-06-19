Mandy Placeres, alpinista español: «El uso de oxígeno en una ascensión es puro ‘doping’»

Viene de lograr un hito histórico para el alpinismo canario: el ascenso hasta los 8.050 metros en el Everest sin la ayuda extra de oxígeno. ¿Durante cuánto tiempo permaneció en la zona de muerte?, ¿en qué momento su cuerpo le dijo basta y se vio obligado a iniciar la ruta de descenso?

Estuve sin oxígeno suplementario desde que salí del campo base hasta la zona de la muerte, alcanzando los 8.050 metros. Llegué exhausto debido principalmente a un tráfico -en referencia a la masificación- que no esperaba, pues había estado haciendo una rotación en solitario por iniciativa propia e infringiendo la normativa. En la zona de la muerte estuve aproximadamente 12 o 14 horas, en una situación muy peligrosa porque estaba sin oxígeno y debido al cansancio dormí para así culminar la cima el día posterior. Estaba listo para realizar el ascenso a las siete de la mañana cuando, vía radio satélite, recibí un mensaje demoledor que me prohibía culminar mi ascenso. Me dijeron que si no acataba esa orden enviarían a la policía sherpa, comúnmente llamada unidad de rescate policial, que está habilitada para bajarme. Mi respuesta fue clara y contundente. Respondí que me encontraba muy bien, que asumía la responsabilidad y que no pensaba dar marcha atrás. Lo cierto es que mi saturación en sangre había caído en picado, ya que lo máximo que se puede estar en esa zona de la muerte varía, entre el ascenso y el descenso, entre unas 16 o 20 horas. Pero debo de reconocer que me encontraba de maravilla. Respeto y entiendo a todas las partes y que la responsabilidad de la agencia estaba en riesgo y no deseaban más muertes. Me encontraba genial, pero en ese momento me vi obligado a emprender el descenso.

¿La experiencia que vivió allí se asemejaba a lo que esperaba?

Por mis experiencias duras vividas en otras montañas, estaba muy preparado y disfrutando en el interior de mis pensamientos, de mis conversaciones lentas con la montaña. Pero nadie esperaba a un Everest tan bravo y enfadado. Se convirtió en un infierno, con vientos huracanados provenientes del Tíbet, lacerantes y de alta intensidad, avalanchas, pérdidas humanas, nevadas muy copiosas y temperaturas de -50 grados bajo cero.Tras escuchar a mi cuerpo, decidí seguir adelante. Durante el ascenso sufrí tres avalanchas, a las que sobreviví. Pude rescatar a una compañera y gran amiga, la doctora Shehla, y a un sherpa; ambos evolucionan favorablemente en el hospital.

¿Qué sintió durante la ascensión en ese clima infernal?

Sentí libertad, paz, silencio, templanza y admiración por la inmensidad del entorno. Sentí ese crecimiento y la exploración de mis límites y capacidades expandiendo la paciencia. Salí fortalecido.

¿En la montaña uno llega a a anteponer su seguridad personal a la de los demás?

En la montaña, como en la vida, primero debes garantizar tu propia seguridad para poder ayudar a otros de manera efectiva. No significa actuar con egoísmo, ni abandonar a los demás. Significa que si te conviertes en una segunda víctima por asumir riesgos excesivos, la situación empeora para todos.

¿Hasta qué punto una persona pone su vida en riesgo durante una ascensión como la que usted realizó en el Everest?

En mi caso particular, analicé y evalué todos los riegos posibles realizando rotaciones. Siempre he sido, y seré, un free climber -escalador libre- del alpinismo de altura a pulmón. En el Everest estaba sometido a una expedición con reglas y pautas. La expedición realizó solo una rotación hasta los 6.900 metros, lo que consideré insuficiente. Cuando decidieron descender al campo base y descontento con la metodología de la agencia, decidí esconderme en una de las pocas tiendas en pie. Una vez llegaron me buscaban y no me encontraron. Yo necesitaba conocer a lo que me enfrentaba y qué cartas jugar. Estuve solo cinco días rotando en la zona de la muerte, ascendiendo y descendiendo hasta el campo 2. Fue cuando disfruté de la esencia auténtica de la montaña, sin ayuda, sin sherpa, con algunas chocolatinas, almendras y galletas que me regaló un amigo y gocé. Allí sufrí una avalancha que sorteé y esquivé con fortuna, estaba solo con la montaña, éramos dos en uno. En cuanto a los riegos, históricamente, alrededor del 1% de las personas que alcanzan la cima mueren durante la expedición, pero afortunadamente la cifra ha decrecido por la mejora de la logística y los rescates. No obstante, sigue siendo una de las actividades deportivas más arriesgadas del mundo. Actualmente la mayoría llegan con éxito, pero el riesgo es elevado. Mal de altura, edemas en los pulmones, pérdida de la conciencia, confusión, frío extremo, congelaciones, hipoxia y visiones.

¿Cuál es el grado de preparación y de experiencia que debe tener un alpinista a la hora de afrontar una ascensión de ese calado?

El nivel requerido es extremadamente alto. La nueva normativa requiere que tengas en tu palmarés ascensos a 7.000 y 8.000 miles en otras montañas. Debes tener una buena resistencia cardiovascular, una recuperación rápida y una gran capacidad aérobica. En altitud y en las rotaciones de alta resistencia, las piernas flaquean si no tienes un buen equilibrio, la espalda y el core deben de estar bien trabajados. Las rotaciones son vitales a efectos de transportar la carga de la mochila y poder moverse con agilidad en terrenos inestables y técnicos. Es fundamental tener una buena preparación mental. La montaña más difícil de escalar del mundo no es el Everest o el K2 , es nuestra mente.

¿Ha sido la ascensión más dura a la que se ha enfrentado?

Sí, sin duda ha sido una de las ascensiones más exigentes que he realizado. La montaña me obligó a dar lo mejor de mí mismo en todo momento. Ha sido un reto constante, marcado por la dureza del terreno y la intensidad del esfuerzo, pero también una experiencia extraordinaria. Las montañas más duras, por su orografía,topografía y relieve, siguen siendo las de Pakistán. En la escalada al Spantik, conocido como el Pico Dorado, registré la marca mundial y me convertí en el primer español e hispano en conquistar una de las cimas más exigentes del mundo.

¿Considera dopaje escalar una montaña con utilizando la ayuda adicional de oxígeno?

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El oxígeno debe estar prohibido pues es doping puro. Es dopaje sanguíneo que te modifica la hemoglobina suministrando oxígeno puro y microcápsulas de hierro. Yo he nacido y me he desarrollado en otro alpinismo, el verdadero, donde escalas a pulmón hasta la altitud que puedas alcanzar en función a tus capacidades y condiciones. Este es un tema muy serio porque tienen secuestrada la montaña y al Everest. El oligopolio de las agencias del Nepal se trata de un gran negocio, al que denomino como una especie de sindicato del crimen organizado de la montaña. Es inconcebible que presuntamente regulen ciertas reglas y no exterminen el uso del oxígeno, que es doping puro. No les interesa porque se acaba el negocio. Pero se fomentarían y recuperarían los valores y la ética genuina del alpinismo; se acab