Francia
La justicia francesa confirma que el futbolista Achraf Hakimi será juzgado por presunta violación
El futbolista conoció la noticia en la concentración de Marruecos en el Mundial de Estados Unidos
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
París
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
El jugador marroquí del París Saint-Germain Achraf Hakimi será juzgado por violación después de que el Tribunal de Apelación rechazara su recurso para evitar sentarse en el banquillo de los acusados tras haber sido denunciado por una joven en 2023.
El futbolista conoció esta noticia en la concentración de Marruecos en el Mundial de Estados Unidos, a pocas horas del partido que su selección disputará frente Escocia, previsto a las 22:00 horas GMT.
"Tengo la sensación de ser un blanco fácil", reaccionó el futbolista, nacido en España, en la red social X. EFE
- Salma Paralluelo rechaza la oferta de renovación del Barça
- Las pausas de hidratación acumulan críticas de jugadores y entrenadores, pero el negocio abierto es muy grande
- Las botas de Lamine Yamal causan polémica en las redes: una bandera de Marruecos y una de Guinea
- Comunicado de la familia Messi sobre el estado de salud del padre del astro argentino: 'Pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad
- ¿Por qué lloró Messi tras marcar el primer gol con Argentina? 'Pasé unos días difíciles
- Con un 'hat trick' de Messi, Argentina tuvo una noche soñada al debutar ante Argelia (3-0)
- Y pensar que Leo Messi era del Barça
- Horarios confirmados de la final de la ACB entre el Valencia Basket y el Barcelona y dónde ver