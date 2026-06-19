Histórico 6-0 de Canadá a la Qatar de Lopetegui con desgarradora lesión de Koné

Histórico lo vivido en Vancouver. Canadá logra su primera victoria de la historia en un Mundial con un 6-0 para el recuerdo que, sin embargo, quedó empañado por la gravísima y escalofriante lesión de Ismaël Koné, que se rompió la pierna tras una entrada que no parecía peligrosa de Assim Madibo, que quedó abatido tras la desafortunada acción.

Tuvo de todo el duelo en Vancouver. No solo seis goles, sino también un penalti anulado pero que derivó en la primera de las dos rojas directas para la Qatar de Julen Lopetegui, que se descompuso y que incluso se anotó uno de los tantos en propia puerta. Larin, Jonathan David con un hat-trick, Saliba y el gol en propia cerraron una goleada para la historia.

Esta vez la resistencia qatarí no duraría más de 15 minutos. Los que tardó Cyle Larin en volver a ver puerta en este Mundial. Son dos goles ya para el delantero fichado por el Southampton procedente del Mallorca. Rescató un punto para Canadá ante Bosnia y fue premiado con la titularidad, dándole la razón al técnico y anotando el 1-0 aprovechando un rechace del portero en área pequeña para marcar a placer.

Vino propiciado el tanto por un potentísimo remate de Jonathan David, que no anotó en esa ocasión pero sí lo haría luego en hasta tres ocasiones, la primera al borde de la media hora de juego, en una acción parecida a la del 1-0. Chutó Buchanan, rebotó en un defensor y le quedó muerta al delantero de la Juventus, que de volea fusiló a Abu Nada.

El partido, que ya de por sí iba camino de la goleada, sufriría un nuevo giro de guion que dejaría a Julen Lopetegui y los suyos vistos para sentencia. Había señalado penalti el colegiado por un derribo sobre Buchanan que no parecía gran cosa. Se revisó la jugada en el VAR, pero lejos de corregirla, la consecuencia fue peor para Qatar: penalti anulado, falta fuera del área... pero roja directa para el defensor Homam Ahmed. Bien seguro Lopetegui hubiera preferido el penalti y el 3-0, viendo cómo se desarrolló el duelo desde entonces...

Si ya ni siquiera había aparecido Qatar once contra once, con uno menos y el marcador tan en contra, la situación empeoraría de lo lindo. Acumuló ocasiones Canadá, con un incisivo Buchanan, pero quien volvió a ver puerta fue Jonathan David. El '10' cazó el tercer rechace de la noche tras el enésimo paradón de Abu Nada a disparo de Larin. Vaya dupla ha descubierto Jesse Marsch.

De la fiesta, a la lesión gravísima de Koné

Vancouver era una fiesta. Canadá disfrutaba. Hasta que una desafortunadísima acción al comienzo de la segunda mitad iba a provocar el pánico en el combinado anfitrión. Parecía una simple falta del catarí Madibo sobre Ismaël Koné, pero rápidamente todo el mundo se llevó las manos a la cabeza, incluido el autor de la patada. El jugador canadiense tenía la pierna partida, con la tibia rota y la parte inferior de la pierna colgando.

Saltó todo el mundo al campo, los suplentes para proteger la intimidad de su compañero, los médicos para atenderle y otros para recriminarle la acción a Madibo. Finalmente Koné se marchó en camilla con oxígeno pero saludando al público, mientras el propio Madibo estaba en estado de shock por la falta cometida.

Fue el primero en asustarse y pidió perdón durante casi tres minutos. El árbitro, por cierto, le había enseñado amarilla, pero corrigió a roja directa -merecida- a instancias del VAR pero sin siquiera acudir al monitor. Curiosa la decisión.

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Con un nudo en la garganta, con el ritmo cortado y con Qatar con nueve futbolistas, Canadá tuvo tiempo para anotar el cuarto, el quinto y el sexto. Primero marcó Saliba de falta directa y le dedicó el gol a su compañero, ante los aplausos del BC Place Stadium. Luego cerraron la goleada Mohamed Al-Manai en propia puerta, al despejar mal un disparo de Schaffelburg, y Jonathan David, con su hat-trick para igualar a Leo Messi.