Rahm juega peor que nunca en la segunda jornada y no pasa el corte en el US Open

Jon Rahm jugó peor que nunca en la segunda ronda del US Open, tercer Grand Slam de la temporada, y no pasó el corte. El recorrido de Shinnecock Hills (Nueva York) abrumó al golfista de Barrika. Si rayó a buen nivel en el primer día, al acabar con -2, este viernes se hundió y presentó una tarjeta de +8 para un total de +6. Por encima de la línea que separa a los que jugarán el fin de semana y los que no.

El golfista español, que tuvo que madrugar para concluir la primera jornada, cortada por la niebla, no encontró su mejor juego en ningún momento y sufrió la dureza del campo neoyorquino, donde sólo firmó un 'birdie', en el par 5 del hoyo 5, su único momento de verdadera alegría. Tras los primeros nueve hoyos, Rahm, con tres 'bogeys', estaba todavía al par del campo, pero entonces llegó lo peor en la segunda parte: +6 tras cuatro hoyos consecutivos erráticos, sobre todo el 16, donde se topó con los 'bunker' y entregó un fatal 'doble-bogey'.

Ángel Hidalgo, por su parte, también se había lucido el jueves para ir -1 tras 12 hoyos, resultado que logró mantener en su primera tarjeta. En su segunda jornada, también sufrió como reflejaron sus siete 'bogeys', algo compensados por tres 'birdies' para un total de 74 golpes y un +3 que le permite continuar en el torneo.

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En cuanto a los otros dos españoles en liza, David Puig y el debutante Rocco Repetto-Taylor, vivieron un viernes diferente tras sufrir con +7 y +11 respectivamente el primer día. El primero mejoró algo, pero no pudo bajar del par (72) y el segundo acabó con 76 (+6), por lo que ninguno pasará el corte de este Abierto de los Estados Unidos liderado provisionalmente por el estadounidense Wyndham Clark con -7.