Goleada de ensueño de un Sabadell que ya es equipo de Segunda División (4-0)

Cumplir un sueño. Regalar ese instante. Disfrutar de, por fin, alzarse con el triunfo. El éxito llegó a Sabadell. Los arlequinados lo hicieron todo: remontaron el 1-0 de la ida, golearon al Zamora (4-0) y consiguieron el ascenso a la Segunda División. Porque sí, el Sabadell jugará la temporada que viene en la categoría de plata del fútbol español, que no pisaba desde 2020-2021. Dos ascensos seguidos para un equipo que está haciendo historia.

Sabía el Sabadell que había que ir con todo. Que no valía esperar a que llegara el momento. Había que fabricarlo, cuidar cada detalle para crear el momento perfecto. Y llegó el minuto 16 de partido. El balón plantado en el córner salió dirigido hacia atrás, hasta la frontal donde aguardaba Javi López Pinto, que ya la esperaba. Se la colocó con mimo, aunque con cierta premura, y la levantó. El esférico voló y, como si fuera a cámara lenta, se acercó a la portería. Y entró por el pequeño hueco de la escuadra larga. Se desató la locura en la Nova Creu Alta. Rugieron las gradas, llenas hasta el último centímetro de aficionados que no dudaron en animar a su equipo hasta el último momento.

El gol de Eneko

Al descanso, el partido se reformuló. Con el 1-1 en el marcador, los arlequinados sabían que lo tenían todo de cara, pues el empate también les daba el pase en caso de terminar una posible prórroga con la igualdad en el marcado. Pero, cuando todo el mundo veía el tiempo extra como casi cierto, apareció Eneko en el 88 para confirmar la gran noche en Sabadell. Aprovechó el rechace de un testarazo de Escudero que dio contra el poste, pero que le permitió recuperarla y rematar. Por él y por todos los presentes. Por los que vivieron la noche intensa en cualquier rincón. Por los que creyeron y también por los que no. Por todo Sabadell, que se rindió al éxtasis puro. Se rodeó de todos sus compañeros, que lo levantaron en volandas.

Pero aún pudo ser más mágica la noche. Quadri recuperó el balón en el centro del campo y lo condujo hasta quedar delante de Fermín Sobrón, a quien se le hizo enorme la portería que defendía. El delantero no dudó y envió al fondo de la red. Y el verde del césped desapareció por una invasión que dejó el partido visto para sentencia. El cuadro arbitral tuvo que parar el encuentro mientras la afición volvía a sus sitios para poder celebrar, con todas las de la ley, el billete a Segunda División. Tuvieron que entrar los jugadores en sus respectivos vestuarios a la espera de que se pudieran vivir los últimos minutos del encuentro.

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Y así fue. Además, cuando el partido pudo reanudarse, llegó el cuarto gol del Sabadell. Xavi Moreno no perdonó a un Zamora volcado en ataque en los instantes finales. Con locura, con amor, por unos colores que se sienten como ningún otro en la ciudad de Sabadell. El equipo, que la temporada pasada ascendió a Primera Federación, la campaña que viene es de Segunda División.