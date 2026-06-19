Un esprint alimenta la Volta a la espera del ataque de Paula Blasi en La Molina

Hay que ir rompiendo las tradiciones del ciclismo femenino. Y eso lo sabe Paula Blasi. Son las normas consabidas hasta ahora y vividas a lo largo de la primera etapa de la Volta. Una neerlandesa gana, otra hace segunda y la protagonista del día, larga y valiente fuga, también es una ciclista de los Países Bajos. Ellas han sido tradicionalmente las mujeres que han dominado este deporte. Este sábado todo cambiará, si el guion no falla, en las rampas que conducen hacia La Molina.

Ganó en Santa Susanna la neerlandesa Nienke Veenhoven y porque se lo dictó su jefa y estrella de las galaxias Marianne Vos, que cruzó la meta en segundo lugar, y otra compatriota, Laura Molenaar, se pasó toda la tarde fugada por las carreteras del Maresme. Blasi, a su rollo, a no desgastar mucho mirando por el rabillo del ojo a las rivales sobre todo para evitar una caída, como la que se produjo a poco más de un kilómetro de la meta.

Ganaron las neerlandesas, antes holandesas, e hicieron felices a los compatriotas que descansan en los bungalow de un cámping a apenas 200 metros de la llegada. Parece que sea territorio de los Países Bajos, todo lleno de banderas y banderines naranjas, las neveras a rebosar de cerveza y a la espera del duelo futbolístico de este sábado contra Suecia en el Mundial. Así que la tarde dictaba darse un paseo y animar a las jóvenes corredoras, en un pelotón donde no predominan las corredoras experimentadas, aunque alguna con 23 años -léase Blasi- parece que ya sea la veterana del grupo.

Las ciclistas de la Volta homenajean a Jaume Guardeño, herido de gravedad en un accidente de bicicleta. / LA VOLTA

Porque la verdad, entre la llegada y la salida, apenas se aburrió la ciclista de Esplugues. Es que no tuvo tiempo, entre ‘selfie’ por aquí y por allí y entrevistas a los medios informativos. Debe ir el jefe de prensa del UAE a rescatarla porque si no se pasaría el día charlando y siempre diciendo cosas interesantes, como que aguarda la vigilancia de su rival francesa -los Pirineos no parecen este año que sean para las neerlandesas- Marion Bunel, que fue tercera en la Volta de 2025 y ocupó idéntica posición en la Vuelta que hace mes y medio ganó Blasi en el Angliru.

Una vez uniformada con el dorsal 11 a la espalda, con la obligación ya como estrella del pelotón de saludar a las autoridades locales, tomó la salida de las primeras dando un saltito como queriendo comprobar que nada se mueve, todo bien ajustado en la bici que conduce a toda velocidad. Sólo faltaría: es la misma que lleva Tadej Pogacar.

Blasi atiende a TV3 al final de la primera etapa. / S. L-E.

Se tomó el día con cierta tranquilidad, si eso se permitía, porque las mujeres de la Volta rodaron bajo un sol de justicia a 40,7 kilómetros por hora durante dos horas y cuarto de competición, que no está nada mal. Lástima de la caída que desencajó al pelotón. Vos, 39 años y con la sabiduría de dos décadas de profesional, condujo a su joven compañera Veenhoven, 22 años, hasta la cabeza de la carrera y la dejó colocada para que esprintara, levantara los brazos en Santa Susanna y se identificase como primera líder de la Volta a la espera de la jornada reina de este sábado.

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Porque si es sábado, hay Volta femenina, habrá que desplazarse desde el Maresme a la Cerdanya para ver en acción al pelotón de mujeres por unas montañas que conoce Blasi como si fuera el jardín de su casa. La llegada está prevista a las 14 horas. Ella se ha establecido en Llívia y entrena por los parajes que decidirán esta segunda etapa de la ronda catalana: el ascenso inicial al Coll de la Creueta y la subida final hacia La Molina donde no sólo se debe resolver la victoria de la segunda jornada de la prueba sino la triunfadora de la Volta.