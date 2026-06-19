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GP DE LA REPÚBLICA CHECA

El doctor Charte prolonga el permiso de Àlex Márquez hasta la tarde

El piloto catalán Àlex Márquez (Ducati), de 30 años, que reaparece, hoy, en el Gran Premio de la República Checa, en el circuito de Brno, ha conseguido prolongar el permiso médico del equipo que dirige el doctor Ángel Charte, para poder participar en la segunda sesión del día y, luego, decidir si completa el GP.

El doctor Ángel Charte, en el box del equipo Gresini, supervisando el regreso de Àlex Márquez, al fondo.

El doctor Ángel Charte, en el box del equipo Gresini, supervisando el regreso de Àlex Márquez, al fondo. / EMILIO PÉREZ DE ROZAS

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Emilio Pérez de Rozas

Emilio Pérez de Rozas

BRNO (República Checa) / Enviado especial
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Àlex Márquez llegó al 'box' del equipo Gresini Racing Team Ducati muy animado y dispuesto a probarse de cara a conocer su estado real, sabedor de que "todavía no estoy, ni mucho menos, al cien por cien de mi físico y, por tanto, deberemos evaluar, junto a los doctores, la posibilidad de completar el gran premio".

El 'Pistolas', que contrariamente a lo esperado, completó el mismi número de vueltas, aproximado, que el resto de colegas de la parrilla de MotoGP, unas 13 vueltas, consiguiendo en el giro 11º su mejor crono, que no fue el peor del día, fue el 18º, quedando a más de un segundo (1.216 segundos) del mejor crono, que lo realizó, cómo no, su hermano Marc Márquez (Ducati, 1.53.303 minutos), demostrando que está dispuesto a prolongar el buen estado de forma demostrado, hace quince días, en Balatón Park (Hungría), donde ganó tanta la carrera al 'sprint' del sábado como el GP del domingo, sumando los 37 puntos de todo el fin de semana.

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Según ha podido saber El Periódico, Àlex Márquez se ha mostrado muy animado a seguir con su puesta a punto, aunque se sintió algo fatigado muscularmente, lo que no alarmó al doctor Charte, que prefiere esperarse al final de la jornada, sobre las 16.00 horas, para decidir si el pequeño de los Márquez Alentá podrá tomar parte en la segunda jornada de Brno e, incluso, las pruebas al 'sprint' y GP.

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