Álex Mumbrú entrenará a la Virtus y compaginará su cargo como seleccionador alemán

Álex Mumbrú se convirtió este viernes en el nuevo entrenador del Virtus Bolonia y asumirá el banquillo del histórico conjunto de la Lega italiana, compaginando su cargo con el de seleccionador nacional de Alemania.

"Estoy entusiasmado por empezar esta nueva aventura en el banquillo de uno de los clubes más históricos de Europa. Me siento extremadamente orgulloso de entrenar a una sociedad tan gloriosa", declaró Mumbrú a través de los canales oficiales del club tras confirmarse su incorporación.

La entidad boloñesa agradeció a la Federación Alemana de Baloncesto su colaboración para hacer posible el acuerdo, permitiendo así que el preparador catalán, de 47 años, asuma el doble cargo al frente del combinado germano, con el que conquistó un histórico oro en el Eurobasket de 2025, y del banquillo boloñés.

Mumbrú inició su trayectoria como técnico en el Bilbao Basket (2018-2022), club en el que se había retirado tras nueve temporadas como jugador, antes de dar el salto al Valencia Basket (2022-2024) y, posteriormente, a la selección de Alemania.

Como jugador, el barcelonés vistió las camisetas del Joventut Badalona, Real Madrid y Bilbao, sumando a su palmarés una Liga ACB, dos Ligas Catalanas, una Copa ULEB y una Eurocopa.

Noticias relacionadas

Además, fue pieza clave de la generación de oro del baloncesto español junto a figuras como Pau Gasol, Juan Carlos Navarro o Rudy Fernández, conquistando un Mundial, un oro y una plata europeos, y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.