La Volta se inicia este viernes con Paula Blasi como estrella

La Volta a Catalunya llega este viernes a su tercera edición con el objetivo de consolidarse como una de las citas claves en el calendario internacional de ciclismo femenino. Y lo hace con tres etapas y un perfil de carrera interesante en un fin de semana intenso competitivamente y, sobre todo, agraciada con la presencia como cabeza de cartel de la corredora de moda; nada menos que Paula Blasi.

La prueba empieza en la localidad de Santa Susanna, en el Maresme. El sábado recorrerá los picos de la Cerdanya y el domingo finalizará la prueba en Barcelona. El viernes podrá verse a través de Esport 3 y el fin de semana por TV-3, además de Eurosport y RTVE Play. La Volta se convertirá en la última carrera ciclista profesional que rodará por las calles de la capital catalana antes de que el 4 de julio acoja el Gran Départ del Tour. De ahí, también, la simbología especial que adquiere este año la ronda catalana en el aspecto femenino.

Llega, también, como carrera integrada en un ciclismo femenino que rueda cada vez con más fuerza y con ciclistas como Blasi, 23 años, que empiezan a convertirse en verdaderas estrellas deportivas. Es la tercera edición de una Volta que crece y que ha tenido la fortuna de contar en los dos años precedentes con al menos una estrella mundial que no sólo ha activado la prueba, sino que la ha ganado; primero, en 2024, Marianne Vos, y el año pasado, Demi Vollering, la indiscutible número uno del ciclismo mundial.

Ahora le toca el turno a Blasi, que cumple el deseo de participar en una Volta que ya conoció, aunque desde el anonimato, hace dos años cuando estrenó la prueba como integrante de la selección catalana y sin tener todavía claro que su futuro deportivo iba a depender exclusivamente de la bici después de probar con el fútbol, el atletismo, el triatlón y el duatlón. Cumple la ciclista catalana el deseo de correr la carrera de su tierra, como apuesta personal y después de convencer al UAE, su equipo -versión femenina del mismo bloque que lidera Tadej Pogacar entre los hombres (comparte también el mismo mánager con el fenómeno esloveno)- para que acudiera a la ronda catalana.

Blasi viene a la Volta como número dos de la clasificación mundial de mujeres y después de imponerse en la Amstel Gold Race, la Vuelta, la Durango-Durango y el Tour de los Pirineos. Desde el mes pasado ha ganado todo lo que ha disputado y, además, lo ha hecho con un dominio aplastante, tal como demostró el sábado pasado con un espectacular ataque en el Tourmalet durante la celebración del Tour de los Pirineos.

Además, por primera vez, la ronda catalana concentrará a dos estrellas mundiales puesto que Vos, con un palmarés espectacular, lidera al Visma. Otra catalana, Mireia Benito y la italiana, Silvia Persico, compañera de Blasi y con notables victorias y puestos destacados en el circuito internacional, encabezan el cartel de figuras de la prueba.

Atención especial merecen los horarios; este viernes, en Santa Susanna se corre por la tarde, mientras que el sábado y el domingo la Volta finalizará antes de la comida.

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Los ojos de los aficionados estarán pendientes sobre todo de lo que haga Blasi que se ha inscrito en la Volta como paso previo a la participación en los Campeonatos de España, que se disputan la semana que viene en Sabiñánigo (Huesca) y antes de confirmar oficialmente la participación en el Tour (del 1 al 9 de agosto) e iniciar una concentración en altitud para preparar la ronda francesa.