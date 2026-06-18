«Cuando veía a Kilian Jornet o a Núria Picas en Bagà siempre decía que me encantaría ser como ellos»

Jan Torrella (Bagà, 2004) se enamoró del deporte en casa, cada otoño, viendo pasar a algunos de los mejores atletas de montaña del planeta por las calles de su pueblo. Ahora, entrena y comparte pasión con muchos de ellos, y desde hace una semana y media forma parte de la historia del trail estatal después de proclamarse campeón de Europa de Up&Down.

Me gustaría empezar recordándole la última frase de su documental: «Tengo dudas, como cualquier atleta, pero si disfruto del proceso y busco mi mejor versión, los resultados llegarán». Parece que le ha ido bien este enfoque...

La verdad es que sí. Siempre he intentado no obsesionarme con los resultados, el resto de deportistas o los entrenamientos. Me gusta ir día a día, disfrutar de cada entrenamiento como si fuera el primero y confiar en el proceso. Eso es lo que me lleva inconscientemente a tener un buen rendimiento en las carreras.

Tan bien que se ha proclamado campeón de Europa de Up&Down. ¿Ya lo ha podido digerir?

La verdad es que me está costando un poco, todavía ahora lo pienso y no me lo acabo de creer (ríe). Desde que empecé en el mundo del trail lo veía como un sueño inaccesible, y ahora se ha hecho realidad.

Iba con mucha ilusión, entonces...

Y tanto, la verdad es que quedando segundo o tercero también habría sido como una victoria para mí. Pero es que primero... Delante ya no tienes a nadie, es increíble cuando lo piensas (vuelve a reír) y el hecho de haberlo conseguido me hace estar muy contento.

Sobre todo teniendo en cuenta que era una de las carreras con rivales de más nivel en las que ha competido...

Muchísimo, había mucha densidad de corredores, sobre todo especializados en distancia corta, donde siempre hay mucho nivel tanto en mundiales como en europeos. Es cierto que faltaban los africanos o corredores de Estados Unidos, pero el resto estaban casi todos.

¿Fueron muy emocionantes los momentos previos a la carrera?

Lo cierto es que estaba en la salida y pensaba que no quedaría ni top-10 teniendo en cuenta los corredores que había. Después empecé a correr y me fue muy bien. De hecho, me iba motivando cada vez más.

Ha sido el corredor más joven del top-20. Un hecho que le da más mérito, ya que en estas pruebas la experiencia es siempre un grado...

Exactamente, parece que por el hecho de ser tan cortas [esfuerzos de algo más de una hora] tengas que ir a tope todo el rato. Pero es muy fácil pasarte, y si empiezas demasiado fuerte cuesta mucho remontar.

¿Cómo planteó la carrera para evitar pagar el sobreesfuerzo?

Fui conservador al inicio. Lo había hablado con el entrenador y estaba alrededor del top-20. En la primera subida empecé a adelantar corredores, en la segunda ya me coloqué entre los cinco primeros y en la última atrapé a los tres primeros. Fue una carrera muy progresiva. El hecho de ir atrapando corredores era un golpe de motivación que me hacía sentir cada vez mejor.

Ha pasado un poco más desapercibido, pero ya venía de ser séptimo en la Uphill. Otro gran resultado...

Sí, entonces ya me encontré muy bien, aunque a mitad de la subida sufrí muscularmente. Pude remontarlo, pero había mucho nivel. Además, uno de mis puntos fuertes es la bajada. Aun así, hacer top-10 en una modalidad que no trabajamos demasiado me hizo sentir con mucha confianza y me dio mucha seguridad de cara al domingo.

De momento se centra sobre todo en carreras explosivas. ¿Tiene previsto continuar en estas distancias o se plantea experimentar?

Ahora mismo me muevo siempre entre los 15 y los 25 kilómetros. Es cierto que alguna está alrededor de los 30, pero no muchas. Quiero aprovechar estas distancias ahora que soy joven y explosivo. A medida que vaya creciendo, intentaremos ir aumentando la distancia hacia las pruebas de maratón y más adelante la ultradistancia. Pero a largo plazo, cuando vea que no soy competitivo en las cortas.

La última del Europeo. Supongo que era uno de sus objetivos de la temporada...

Era la cuarta carrera de la temporada y una de las marcadas como objetivo principal. Ahora hemos hecho una pequeña parada y ahora volveremos a trabajar de nuevo para encarar los objetivos del verano y final de temporada.

Me ha hablado de la asistencia, ¿cuáles son sus próximos objetivos?

En julio haré en la Vall d’Aran la carrera corta dentro del calendario UTM, que será la prueba simulacro para preparar las Golden Series de Austria el primero de agosto. También tengo previsto hacer la ETC de Chamonix, la prueba corta del UTMB, y después ya vendré hacia casa, a la Ultra Pirineu. Intentaré hacer tanto la Mitja como la Nit. Todo esto, para acabar la temporada en la final de las Golden en Corea.

Ahora que hablaba de casa, empezó a correr después de la pandemia y gracias a la Ultra Pirineu...

Exactamente, el hecho de ver desde pequeño la Ultra Pirineu desde casa, con Kilian [Jornet], Núria [Picas] y todos los corredores que han participado hacía que dijera que me encantaría ser como ellos. La semana siguiente salía 3 o 4 días a correr por la montaña, pero después seguía jugando a fútbol. La pandemia fue el punto de inflexión, el momento de dar el paso y empezar a entrenar de manera seria.

Un aspecto positivo de aquella época más bien oscura...

Totalmente, me hizo enamorarme del deporte. Salía a entrenar cada día, primero sin tener ni idea y después con un entrenador. Además, mi familia me ha inculcado mucho la montaña desde pequeño, y de alguna manera me reencontré con la montaña.

¿Quiénes eran sus referentes cuando empezó?

Tenía muchos, Kilian, Núria, Jan Margarit... Ahora, por suerte, a muchos de ellos los puedo conocer y compartir experiencias, y se han convertido en referentes como personas. Son el motor que me hace seguir día a día.

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Tengo la suerte de que me dan muchas facilidades. Suelo hacer evaluación única y solo tengo que ir para las prácticas obligatorias y los días de examen. Me falta un año y entonces miraré de hacer un máster. Ahora ayudo a chavales a entrenar gracias a todo lo que he aprendido. Me encanta la fisiología, los estímulos, el descanso... Y puedo aplicar lo que aprendo en mi día a día.