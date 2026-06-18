Suiza se viene arriba con una goleada ante Bosnia

La selección de Suiza desatascó este jueves el duelo ante una exigente Bosnia, que perdió el control del juego en la segunda parte, con un doblete de Johan Manzambi y otros dos de Rubén Vargas y Granit Xhaka que le otorgó a los helvéticos el liderato provisional en el Grupo B del Mundial.

Suiza abrió bocado en el minuto 74, cuando un despeje de cabeza de la zaga cayó en los pies de Johan Manzambi, quien aupó a los helvéticos tras una primera parte desesperante y con falta de definición. El dominio suizo se consolidó en el tramo final del encuentro con la efectividad de sus piezas ofensivas en el área rival.

Agitación final

En el minuto 84, Rubén Vargas, atacante del Sevilla, firmó el segundo tanto tras definir con gran categoría ante la salida del arquero. La sentencia llegó en el minuto 90, cuando Manzambi apareció de nuevo para firmar su doblete tras una precisa asistencia del propio Vargas.

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Bosnia logró maquillar el resultado en los minutos de reposición gracias a la insistencia de su frente de ataque. En el minuto 93, Ermin Mahmic aprovechó un parpadeo defensivo para marcar el único tanto de los suyos. Sin embargo, la guinda del pastel la puso Granit Xhaka cuando ya agonizaba el duelo al transformar un penalti que rubricó la goleada suiza en California.