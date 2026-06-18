Señoras y señores, respeten a Cristiano Ronaldo, por favor

Vale, sí, estupendo, recordemos la exhibición de Leo Messi, su extraordinario ‘hat-trick’, por descontado, con dos ayuditas del bueno de Luca Zidane, pero fabulosos ante una selección dura, dura, como Argelia. Y, además, con una actuación de director de orquesta, física, táctica, técnica y humanamente con Argentina ¿verdad? Podría decirse que (casi) única, por ser quien es, claro.

Y, por qué no, también podríamos hablar de la fortaleza de Erling Haaland, la contundencia de Harry Kane, la polivalencia de Kai Havertz, la eficacia de Folarin Balogum, la visión pilla de Elijan Just o esos vistosos goles de Yasin Ayari. Ellos, como Kylian Mbappé, han metido dos goles ya en este Mundial. Lo de Mbappé y su aburrida y resultadista Francia, me recuerda el final de la crítica de ‘The New Tork Times’, tras la actuación de la enorme Lola Flores en NY: “Ni canta ni baila, pero no se la pierdan”. Así es Francia. No juega, pero no se la pierdan.

Y, entonces, llegado el momento, aparece el ‘otro’ gran monstruo, porque no olvidemos que, si Leo Messi es ‘D10S’, incluso para los críticos de Madrid que quisieran verlo jubilado ¡ya!, el otro ‘ser superior’ en materia de goles, vale, sí, solo en materia de goles pero ¿les parece poco ser el rey en esa especialidad…del fútbol?, es Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo dialoga con el árbitros del Portugal-Congo. / RONALDO SCHEMIDT / AFP

Y, miren, CR7 no hizo ni mejor ni peor partido que Portugal, la candidata. No hizo ni mejor ni peor partido, vaya, vaya, que João Neves ¡gran testarazo el suyo!, el portentoso Vitinha, Bernardo Silva (vaya, la prensa de Madrid no criticó el ‘partidito’ del nuevo director de la sala de máquina del Real Madrid) y/o Bruno Fernandes.

Ellos no se han llevado ni medio pitido de los comentaristas y expertos del fútbol. Y Portugal dominó 75-25% la posesión del balón; dio 769 pases (casi inútiles) por 222 del rival y chutó tres veces a portería. Pero del resultado de ese dominio (falso) nadie escribe, ni habla.

Y, sin embargo, todo el mundo se ha atrevido con Cristiano Ronaldo, incluso Mukau, uno de los centrocampistas del Congo, que reconoció que no habían preparado nada especial para sujetar a CR7 “porque sabemos que ya no es el mismo, ha envejecido un poco… Aunque le tengo mucho respeto”. Ya, sí, mucho respeto, pero ahí la dejo, botando. Ya te digo.

Te gustará o no la personalidad de Cristiano Ronaldo, su altivez, su prepotencia, pero nadie, nadie, a excepción de Leo Messi, le ha dado tanto al fútbol como este tremendo goleador, que disputa su sexto Mundial. Un respeto a su trayectoria.

Quien no respetó a Cristiano Ronaldo fue Thierry Henry, ese sí que no le respetó y, curiosamente, por ser quien es, por jugar en la misma posición que CR7 y, por ser un goleador que, durante toda su vida, jugó partidos muuuuuucho más lamentables que el ídolo portugués y, por descontado, por tener unas estadísticas y conquistas irrisorias, ridículas, comparadas con las del 7 mundial, debería ser más respetuoso y, como poco, esperar a que, realmente, Cristiano Ronaldo fracase (de verdad) en este Mundial.

“Hay algo importante”, ha dicho Henry. “El equipo tiene que marcar, no tú. En una jugada, como quiere marcar él, se mete en el camino de Bruno Fernandes. Es más fácil defenderlo. Este es el problema de Ronaldo en este momento. Está jugando como un 9, pero nunca ha sido un 9 y no está actuando como un 9. No le está dando a Portugal esas cualidades”.

Cristiano Ronaldo muestra su frustración al finalizar el Portugal-Congo (1-1).eva frustració davant la falta de pilotes en el partit de Portugal contra el Congo. | LARS BARON / GETTY IMAGES VIA AFP / EL PERIÓDICO

Y, no, no me olvido, hasta Zlatan Ibrahimovic, otro que estaría mejor calladito no vayamos a recordar su vida, su trayectoria, su comportamiento (¿verdad Pep?), ha dicho la suya: “Normalmente, como delantero, vas del primer palo al segundo para arrastrar al defensor contigo y abrirle espacio al que viene detrás. Así que, obviamente, tomaste la decisión equivocada, Cristiano, en la jugada en la que impediste que Bruno Fernandes disfrutase de una gran ocasión”.

Usted puede o no estar de acuerdo con la vida, la altivez, la superioridad, la prepotencia, la riqueza, la ostentación, los caprichos, el ‘tarannà’ de Cristiano Ronaldo, pero no olvide, por favor, que este es su sexto Mundial y algo habrá hecho por este deporte, recuerde sus casi 1.000 goles (973), no olvide su récord en la Champions de 140 tantos, ni sus cinco Balones de Oro (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017).

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Y, sobre todo, como diría aquel, “hable de mí, si así lo desea, pero, por favor, pronuncie bien mi nombre”.