Pau Gasol: "El futuro del deporte debe construirse con los atletas, no solo para los atletas"

El exbaloncestista español de Los Ángeles Lakers Pau Gasol dejó claro este jueves que "el futuro del deporte debe construirse con los atletas y no sólo para los atletas", a los cuales hay que poner en "el centro de la conversación", recalcando el "compromiso" de la Oficina de Atención al Deportistas (OAD) y del Comité Olímpico Español (COE) con el deportista en la "transición" después de la carrera y en la "maternidad".

"Hay que poner en el centro de la conversación a quienes dan sentido al deporte cada día, los propios deportistas. Este foro no surge de forma aislada, sino que es parte del compromiso que el Comité Olímpico Español mantiene desde hace años con el acompañamiento al deportista a lo largo de su trayectoria. Este compromiso se refleja especialmente en la OAD y el COE", señaló Gasol en el I Foro de Atletas organizado por el COE y la OAD.

4.000 deportistas y exdeportistas

El triple medallista olímpico inauguró este encuentro agradeciendo al COE el evento, y mostrándose "feliz" al compartir este "espacio" con tantos deportista que "aman del deporte". El catalán destacó el trabajo del COE en el apoyo cada vez más "integral" hacia los deportistas, especialmente en la "formación académica" y la "orientación profesional". Además del acompañamiento en momentos claves de los atletas como la "transición" después de la carrera y la "maternidad".

El presidente de la Comisión de Deportistas del Comité Olímpico Internacional (COI) puntualizó que, en los más de 20 años de funcionamiento del COE, se ha acompañado alrededor de 4.000 deportistas y exdeportistas, y pidió alargar este "punto de encuentro" donde puedan "compartir experiencias y aprender", pero también prepararse "para el futuro". "Y sobre todo sentirnos acompañados. Tenemos claro que el futuro del deporte debe construirse con los atletas, no sólo para los atletas", advirtió.

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El doble campeón de la NBA adelantó que este I Foro de Atletas aborda temas "fundamentales" de los deportistas como la "carrera dual", el "bienestar integral", la "salud física" y "mental", y la "preparación para el futuro profesional". "Y también será una oportunidad para conocer mejor los servicios y apoyos que el COE pone a vuestra disposición para acompañaros antes, durante y después de la carrera deportiva", añadió Pau Gasol.