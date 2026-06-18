De un nacimiento por accidente en Brooklyn a ser la estrella del Team USA: el efecto mariposa de Falorin Balogun

Estados Unidos tuvo un debut ideal en su Mundial como anfitrión. Los estadounidenses golearon a Paraguay en un partido que Folarin Balogun (Nueva York, 2001) dejó al mundo boquiabierto. El delantero de 24 años anotó un doblete y se postula como una de las grandes revelaciones de esta Copa del Mundo para una selección que se enfrenta a Australia este viernes en la segunda jornada (21.00 h.). Su talento despierta un gran interés, pero su historia es, sin duda, aún más curiosa.

Folarin Balogun ha pasado toda su vida en Inglaterra y se ha formado en las categorías inferiores del Arsenal. Sus padres son de origen nigeriano y emigraron a Londres antes de que Balogun naciera. Todo muy normal hasta aquí. Su historia se pone interesante si uno se pregunta por qué tuvo la posibilidad de representar a Estados Unidos. Pues bien, el delantero nació en Nueva York.

Un inesperado nacimiento en Brooklyn

¿Si sus padres vivían en Londres cómo es que la madre de Balogun dio a luz en La Gran Manzana? Durante el verano de 2001, Florence Balogun viajó a la ciudad norteamericana para visitar a unos familiares que residían en Brooklyn. Al intentar coger el vuelo de regreso, el personal de la aerolínea le impidió abordar por el tamaño de su vientre. El protocolo de seguridad relacionado con los embarazos de alto riesgo puede evitar el abordaje de alguien si no dispone de la documentación médica necesaria.

Por ello, Florence se tuvo que alojar en Brooklyn con sus familiares hasta el nacimiento del pequeño Folarin, que obtuvo automáticamente el pasaporte estadounidense gracias a la ley de ciudadanía por nacimiento. A los dos meses, según cuenta su madre, ambos regresaron a Londres, donde el jugador creció y empezó a dar sus primeros pasos como futbolista.

La trayectoria de Balogun

Casi 25 años después de este fortuito suceso, Folarin Balogun lidera la selección de Estados Unidos para soñar en grande. Pese a su juventud, el delantero cuenta con una importante experiencia en Europa. Tras doce años en las inferiores del Arsenal, 'Flo' hizo su debut profesional el 2020 en un partido de Europa League ante el Dundalk. Debido a la dificultad para disputar minutos en el conjunto 'gunner', se fue cedido al Middlesbrough y, más tarde, al Stade de Reims de la Ligue 1 para el curso 2022/23.

Balogun se convirtió en uno de los mejores jugadores de la liga francesa, anotando 21 goles. Una temporada de explosión que llamó el interés del Mónaco. Los monegascos pagaron 30 millones de euros al Arsenal más 10 de variables por su traspaso. Fue precisamente en el verano de su fichaje por el Mónaco cuando Balogun escogió a Estados Unidos por encima de Inglaterra y Nigeria.

Ni Inglaterra ni Nigeria: Estados Unidos

El jugador neoyorquino había pasado por las inferiores de la selección inglesa, pero también había disputado partidos con la sub-18 de Estados Unidos. Folarin Balogun sumaba ya 28 apariciones con la sub-21 inglesa, por lo que el país de su formación parecía liderar la disputa. Sin embargo, los estadounidenses iniciaron una gran campaña para convencer al jugador del Mónaco.

Dirigentes, miembros del cuerpo técnico e incluso jugadores presionaron al delantero, que finalmente dio el sí definitivo. En mayo de 2023, la FIFA aprobaba el cambio de federación y Balogun se sumaba a Pulisic, Weah, McKennie y Reyna, entre otros, para formar parte de una de las generaciones más prometedoras del país norteamericano.

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Un debut soñado

Después de esta complicada decisión, la carrera de 'Flo' no ha dejado de evolucionar y ya se encuentra totalmente asentado tanto en Mónaco como en su selección. La guinda del pastel fue su debut mundialista frente a Paraguay, marcando el primer doblete estadounidense en una Copa del Mundo desde Bert Patenaude contra Paraguay en 1930. Se dice que todo pasa por algo, que se lo digan a Balogun. Un nacimiento inesperado en Brooklyn que lo ha llevado a ser la joya de Estados Unidos.