Jan Vesely y "los diez días más importantes de la temporada": empieza la final entre el Valencia y el Barça

"Emocionados y listos para jugar", están los jugadores del Barça, en palabras de Jan Vesely, que se desliza por en el tobogán de bajada del baloncesto profesional. Emocionados y listos para jugar deben estar los del Valencia Basket, que se encuentran ante la oportunidad histórica de brindar el primer título de Liga de la historia al club.

El mejor equipo de la temporada y el mejor equipo del último mes se miden a partir de este jueves a tres, cuatro o cinco partidos. Los dos primeros y el último se jugarán en Valencia, todos a las 20 horas, por el patinazo azulgrana -y partidazo naranja- de la última jornada de la liga regular, cuando el conjunto de Pedro Martínez se impuso en el Palau por un aplastante 77-102 y le dio la ventaja de campo de la que goza. No sólo el factor campo le confiere la condición de favorito, sino la excelente campaña que ha seguido desde el comienzo, cuando se impuso en la Supercopa al Real Madrid.

Unos aficionados aplauden a Tornike Shengelia en el último partido jugado en el Palau ante el La Laguna Tenerife. / Dani Barbeito / SPO

Una buena final

Del mismo modo que el Barça sucumbió en casa en el último duelo directo, también es cierto que Xavi Pascual supo desactivar al Valencia en la última visita de la Europa. A pesar de la bien ganada fama de equipos anotadores los azulgranas maniataron a los levantinos a un escaso 62-66. El triunfo no sirvió de nada al Barça que sucumbió en la eliminatoria previa a los cuartos de final.

"Estamos en un buen momento, como el Valencia. Será una buena final", aventuró Vesely, que ha dejado atrás todos los problemas físicos que le han aquejado y han influido en acelerar la retirada. También la edad, 36 años. De ese buen momento da cuenta la fortaleza mostrada por el equipo, que batió al Murcia (2-1) y al La Laguna Tenerife (3-0). El Valencia ha sumado el pleno de triunfos ante el Surne Bibao y el Asisa Joventut.

Jean Montero conduce el balón ante Ludde Hakanson en el último partido de la semifinal entre el Valencia y el Asisa Joventut. / AFP7 vía Europa Press

Liderazgo compartido

Jean Montero es el líder del equipo al encabezar todos los rankings individuales excepto el de reboteador. El base dominicano, tan merecedor del premio MVP de la temporada como Mario Hezonja, el ganador, puede aspirar a serlo de la final.

Esta vez se encontrará con mayores dificultades frente a sus homólogos del Barça. Tomas Satoransky aguanta los dolores de espalda, Nico Laprovittola se ha revelado crucial en sus apariciones y Juani Marcos se desenvuelve con confianza en la pista. Pascual puede permitirse incluso el lujo de prescindir de Juan Núñez, descartado en los últimos encuentros con Miles Norris. En el Barça ese liderazgo anda más repartido con los puntos de Kevin Punter, los triples de Will Clyburn y la consistencia de Tornike Shengelia.

Noticias relacionadas

"Hemos jugado toda la temporada para ganar un trofeo y hemos trabajado durante diez meses para estar en esta situación. Tenemos por delante los diez días más importantes de la temporada", explicó Vesely. Los últimos de su carrera.