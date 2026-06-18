Cómo va el grupo D del Mundial con Estados Unidos, Australia, Turquía y Paraguay

El Mundial 2026 continúa adelante con las selecciones en liza buscando la clasificación para los dieciseisavos de final.

Obtienen el pase directo los dos primeros de cada grupo.

Los ocho mejores terceros de los 12 totales también obtendrán la clasificación.

Los dieciseisavos de final comenzarán el próximo 28 de junio, siendo los octavos a partir del 4 de julio. Los cuartos de final se disputarán entre el 9 y el 12 de julio.

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Las semifinales se jugarán el 14 y el 15 de julio. Mientras que la gran final, que se jugará en Nueva Jersey, tendrá lugar el 19 de julio.