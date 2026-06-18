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El Fenerbahce anuncia un acuerdo con Muriqi por unos 15 millones
El delantero kosovar llegará este jueves a Estambul para cerrar su traspaso al cuadro otomano procedente del Mallorca.
El delantero kosovar Vedat Muriqi llegará esta noche a Estambul para cerrar su traspaso al Fenerbahce procedente del Mallorca, informó el club turco en redes sociales.
“El futbolista Vedat Muriqi, con quien nuestro club ha llegado a un acuerdo de principio, llegará a Estambul esta noche para someterse a los controles médicos y completar la última fase de las negociaciones de transferencia”, señala el Fenerbahce.
El atacante regresará de esta forma a la que fue su casa durante la temporada 2019/20, cuando sus 17 goles y seis asistencias entre liga y copa le permitieron dar el salto al Lazio italiano.
Una parte para el Lazio
A falta de que se lleven a cabo las pruebas médicas y se firme el acuerdo, Muriqi se marchará del club balear a cambio de unos 15 millones de euros.
De esa cantidad, una parte irá al Lazio, que tiene un 45% de la plusvalía que genera el jugador tras el traspaso acordado por 8 millones de euros entre ambos clubes en 2022.
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