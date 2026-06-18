Seis películas sobre 'skaters' que no te puedes perder

Ópera prima como director del actor Jonah Hill, 'En los 90' es el retrato de Stevie (Sunny Suljic), un niño bajito y tímido que procede de un hogar sin padre; su madre le presta menos atención de la que probablemente necesita, y su hermano mayor le da palizas con cierta frecuencia. Mientras tanto, como otros críos de 13 años, él busca desesperadamente un lugar al que pertenecer. Es lógico, pues, que se sienta atraído por los 'skaters' del barrio de Los Ángeles en el que vive.

En otras palabras, 'En los 90' demuestra qué lejos han quedado las primeras películas sobre 'skateboarding', surgidas en la segunda mitad de los 70 -tras la invención de la rueda de poliuretano- a modo de vehículos cinematográficos para que chavales subidos encima de tablas exhibieran sus habilidades ejecutando 'ollies' y 'kickflips'.

A medida que se iba haciendo un sitio en el cine 'mainstream', la cultura del monopatín se ha convertido en un significante esencial de rebeldía juvenil y símbolo de lo difícil que resulta hacerse mayor en un mundo despiadado. Repasamos algunas otras películas que la han retratado en las últimas décadas.

1. Paranoid park (2007)

Junto al parque donde patinan hay una estación de ferrocarril donde Alex y sus amigos se divierten agarrándose a los trenes en marcha. Una noche, un guarda de seguridad los sorprende y Alex lo mata accidentalmente de un monopatinazo. El chaval lidia con su crimen y la película medita sobre la culpa y la adolescencia.

2. Al filo del abismo (1989)

Kelly (Christian Slater) es un chaval taciturno que solo tiene interés en el 'skate' hasta que su hermano, un vietnamita adoptado, muere en extrañas circunstancias; entonces, casi sin bajarse del monopatín, decide descubrir qué pasó y vengarse. Por la película pasan 'skaters' de renombre como Tony Hawk y Tommy Guerrero.

3. Wassup rockers (2005)

Larry Clark ha pasado buena parte de su carrera retratando a chavales aficionados a la tabla: en 'Kids' (1995), más tarde en 'Ken Park' (2002) y, luego, en esta infravalorada comedia sobre un grupo de chavales latinos que prefieren la cultura del 'skate punk' -es decir, monopatín más guitarreo- antes que las bandas callejeras.

4. Patinar o morir (1986)

Adquirió estatus de obra de culto, y es normal; tiene ingredientes adecuados para ello: rivalidad entre bandas, amores prohibidos, 'breakdance' y varias secuencias vistosas de monopatinaje protagonizadas por algunos de los mejores 'skaters' de los 80, como Tony Alva, Per Welinder y Christian Hosoi.

5. Tablas rotas, minding the gap (2018)

Algo así como la versión skater de Boyhood, este premiado documental cuenta la historia de tres jóvenes -entre ellos, su director, Bing Liu- que descubren el poder reparador de un deporte a menudo denostado y hallan en la comunidad 'skater' un refugio ante los abusos o la indiferencia de sus propias familias.

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6. Los amos de Dogtown (2005)

Retrato de los Z-Boys (Stacy Peralta, Tony Alva y Jay Adams), que a principios de los 70 crearon un nuevo estilo de 'skating' y lo elevaron a fenómeno planetario. Cuando su 'hobby' se convirtió en negocio, el éxito echó a perder su amistad. El documental 'Dogtown and Z-Boys', dirigido por Peralta, cuenta la misma historia.