Empate insuficiente en el Chequia-Sudáfrica (1-1)

No hay que dar nada por hecho en un Mundial. No se puede especular ni confiar en que el porvenir será bueno si las acciones no las luchas hasta el 90. Rozó con la yema de los dedos Chequia la primera victoria en el Mundial pero su dejadez y la tozudez de los sudafricanos (1-1) terminó por robarles esa oportunidad. El empate, que no satisface a nadie pero que les da sus primeros puntos en la cita mundialista, dejará a ambas selecciones en el filo por conseguir esa tercera plaza que le puede permitir avanzar en la cita mundialista.

Empezó a rodar el balón y salió con más tesón el conjunto europeo. Cogió el balón y se plantó en terreno rival, ante la inactividad del conjunto sudafricano. Se impuso desde los primeros compases del partido ante Sudáfrica y tan solo necesitó seis minutos para adelantarse en el marcador Sadilek que, después de un saque de banda, que pilló a la defensa de Sudáfrica a contrapié, se coló en el área rival y definió a placer.

Penalti para las tablas

Pero con la ventaja en el marcador, Chequia se puso a especular. Y en un Mundial, donde todo el mundo se juega todo en cada acción, no es buena idea. Empezó a despertar Sudáfrica, para presentar su mejor versión en plena segunda parte. Sudáfrica se tiró con todo hacia delante. Tuvo diferentes ocasiones, todas cercanas a la portería rival, pero ninguna terminó de superar la línea de gol. Pero las tornas se fueron cambiando a medida que avanzaban los minutos y, con un último cuarto asfixiante de Sudáfrica, el conjunto de Hugo Bross sacó un penalti a favor sobre el 80 por mano de Sulc tras el tiro de Maseko. No falló Mokoena y devolvió el empate en el marcador.

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Se rompió totalmente el partido, con idas y venidas por alcanzar la victoria que les daría esperanzas a ambos equipos. Sin embargo, el marcador no se movió. Ambos se lo jugarán todo en una última jornada de infarto.