La cabra tira al monte

Quizá no es el refrán con el que me sienta más cómoda, pero es la frase que me vino a la mente de madrugada tras el Argentina-Argelia con el 'hat trick' de Messi como oración repetida. Mirando al cielo, claro. Invocando un ‘padrenuestro’ que sigue vivo en el consciente de muchos y el inconsciente de todos. Sus casi 39 años, sus ocho récords batidos en Kansas en 90 minutos y sus centenares de imágenes icónicas aún no tienen fecha de caducidad. El G.O.A.T. La cabra que ya no sólo tira al monte más alto. Lo escala, lo culmina y lo eleva a la categoría de lo celestial.

Llámenme romántica, loca o abducida. Me da igual. Este jugador al que he visto desde su debut en el Barça, al que he aplaudido, llorado y rezado desde el agnosticismo me reconcilia con el fútbol de siempre. El de la calle, el de los pobres y el de los nuevos ricos que mendigaron botas siendo críos. Messi es historia viva y no tiene precio. Aún cuando la FIFA y sus adláteres se empeñan en alejarlo del pueblo, el argentino vuelve a acariciarnos con la mirada increíble que tiene en el terreno de juego. Con la épica y con la magia. Con el balón y con unos secuaces que le siguen a ojos cerrados o llenos de lágrimas, como las de su seleccionador. A Scaloni no hay que explicarle nada porque lo sabe todo. Y Messi le escribe una parte del guion que él acepta porque no tiene mácula.

En paralelo al babero que nos puso este futbolista irrepetible, camina una selección española que precisa de un líder como él. Algunos han mamado de sus pechos pero no es suficiente. Por eso hay que entender a este Lamine Yamal mosqueado que sale unos pocos minutos para inyectar sangre a la anemia y quiere más. Es importante saber frenar sus impulsos pero, también, sacarle del plano. Enfoquemos a otros. A los que deciden cómo plantear un partido y a los que no dan más de sí. Ajustemos los márgenes y leamos, como Leo, entre líneas. Mientras, siempre nos quedará seguir disfrutando del más grande de todos los tiempos. Uno de los nuestros. Uno de los que nos saca, con orgullo, los colores. Uno de los que siempre ha sabido que el fútbol es de la calle y de la gente. Que las pausas de hidratación no lo ahoguen.