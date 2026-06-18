Touré catapulta a un Barça que se queda a un paso del título de Liga

El ala francés Mamadou Touré, autor de un póquer de goles, comandó este jueves la contundente victoria del Barça ante ElPozo Murcia (6-1), en el segundo encuentro de la final por el título de la Primera División.

El conjunto dirigido por Javi Rodríguez neutralizó las virtudes de su rival, que solo logró adelantarse en el marcador antes de verse superado por un equipo local mucho más concentrado y dominador, que evitó pérdidas innecesarias y encontró en la inspiración del atacante francés el impulso definitivo para voltear el encuentro.

Con este triunfo, el conjunto azulgrana se sitúa a un solo paso de conquistar su octavo título liguero, tres años después del último, y tendrá la primera oportunidad de sentenciar la final el próximo martes en tierras murcianas (19.30 horas).

Autogol para el 0-1

A diferencia del primer encuentro, condicionado muy pronto por la expulsión de Pito, el Barça buscó conservar la iniciativa, pero sin exponerse a las pérdidas que tan caras le habían salido en el primer partido. ElPozo, por su parte, se mantuvo fiel a su plan: bloque bajo, máxima concentración defensiva y colmillo afilado para aprovechar cualquier error.

Y no tardó en encontrarlo. En la primera acción elaborada de los murcianos, Dener lanzó en largo, Rafa prolongó de cabeza y, cuando Bebe se disponía a rematar, Martel acabó introduciendo el balón en su propia portería (0-1, min.8).

Sin embargo, el conjunto azulgrana no se desvió del guion. Mantuvo su apuesta por el dominio y comenzó a cercar la portería de Henrique. Antonio, con un disparo cruzado, y Fits, tras una gran acción individual culminada con un reverso, rozaron el empate, pero el protagonismo acabaría siendo para Touré.

Remontada exprés

El ala dinamitó el encuentro en cinco minutos. El francés igualó el marcador con una gran acción personal (1-1, min. 13), aprovechó un error de Henrique para culminar la remontada en la jugada siguiente (2-1, min. 14) y, cuando el descanso ya asomaba, completó su triplete con un remate seco que disparó al Barça hacia el intermedio (3-1, min. 18).

Pero Touré todavía no había dicho su última palabra. Nada más regresar de vestuarios, se inventó una gran acción con una pisada para firmar el cuarto (4-1, min. 21). El Barça se gustaba sobre la pista. Sergio González estrelló un remate en el palo y el propio Touré acarició el repóker, aunque no acertó a definir en el mano a mano.

El cuadro 'charcutero' estaba noqueado y apenas mostraba signos de reacción, por lo que Josan González optó por acelerar la entrada del portero-jugador. Sin embargo, el Barça supo resistir y, en la primera recuperación, Sergio González definió con una volea que entró lentamente en la portería (5-1, min.35). Ya en los compases finales, Adolfo puso la rúbrica al contundente 6-1 que deja al conjunto azulgrana a un paso del título.

Ficha técnica:

6 - Barça: Dídac; Touré (4), Erick, Catela, Sergio González (1), -cinco inicial-, Antonio, Matheus, Joao Victor, Adolfo (1), Martel, Fits, Gauna y Feixas (p.s).

1 - ElPozo Murcia: Henrique, Álvarez, Dener, Gadeia, Marcel, -cinco inicial-, Ricardo, Rafa, Miguel, Carrión, Rivera, Edu, Ligeiro, Meseguer, Bebe y Edu Sousa (p.s). Martel (autogol).

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Goles: 0-1, min.9: Martel, autogol. 1-1, min.13: Touré. 2-1, min.14: Touré. 3-1, min.18: Touré. 4-1, min.21: Touré. 5-1, min.35: Sergio González. 6-1, min.39: Adolfo.