El Barça arranca la primera victoria con un partidazo

La mejor versión del Valencia y el Barça para abrir la final de la Liga Endesa. Un partidazo depararon en el primer pulso, que tuvo que resolverse en la prórroga después de un espectacular duelo (101-101) y un añadido que se decantó en favor de los azulgranas. El empate a 110 lo rompió Joel Parra con una canasta más tiro adicional y la enésima penetración Brancou Badio a 30 segundos del final estableció el marcador definitivo (112-113).

Como era de esperar, Jean Montero fue el máximo anotador del Valencia Basket (24 puntos) sin cuajar una gran actuación. Nico Laprovittola (20 puntos, con cuatro triples) Will Clyburn (21 con cinco) y Parra (18, 23 de valoración) merecieron por igual la condición de MVP azulgrana. El segundo asalto se jugará mañana (20 h). El 0-1 asegura que se jugarán los dos partidos del Palau.

El Barça solo dispuso de cuatro puntos de ventaja dos veces, en el tiempo reglamentario (84-88) y en la prórroga (106-110) en un partido en el que al Valencia le resultó muy fácil mandar para jugar con confianza el asalto inicial. Con la alegría y dinamismo en el juego que le caracterizan, ya había metido una renta de 11 puntos al Barça (15-4) que obligaron a Pascual a gastar el primer tiempo muerto. Necesitó dar bola a 11 de sus jugadores para ver si alguien desatascaba al equipo; el duodécimo, Juan Núñez, abrió el segundo cuarto. El base madrileño entró en el acta por el renqueante Tomas Satoransky. Miles Norris continuó siendo el descartado.

Fue Darío Brizuela quien con dos triples seguidos redujo la distancia, aunque fue una aceleración breve porque los naranjas volvieron a escaparse (25-13). En ese grupo anotaban todos. O casi todos. Ocho de ellos sumaron.

52 encajados en el descanso

El segundo acercamiento fue más serio. Intimidó lo suficiente al Valencia para que dejara de correr y midiera más sus acciones. Del 40-26 se pasó al 40-34 y de ahí al 47-44. Pedro Martínez paró esa sangría. Lo comandó Joel Parra con 10 puntos sin un fallo, bajo la dirección de Nico Laprovittola, y otros 10 de Punter, que tardó en abrir su cuenta. El Valencia se centró en anotar con penetraciones y bajo la canasta al comprobar que no tenía el día desde lejos. Mal empezó el Barça desde detrás de la línea -la del triple y la de la personal- pero se entonó luego.

Los 52 puntos encajados en el descanso señalaban claramente cuál era el problema: el Barça dejó al Valencia en 62 en la última visita en la Euroliga, pero el vuelco se produjo con una salida en estampida desde los vestuarios con cinco puntos de Laprovittola y cinco de Clyburn que colocaron por delante a los azulgranas (54-57).

Kevin Punter y Brancou Badio, durante el primer partido de la final. / Miguel Ángel Polo / EFE

Shengelia tapona y anota

No pasó de ahí por la inmediata reacción de los levantinos y el creciente fragor de la pista se trasladó al marcador. Tornike Shengelia representó la mejoría barcelonista en una acción en la que enlazó un tapón con una canasta al contraataque. Al cabo de un instante, invirtió la misma acción: tras una canasta taponó a Braxton Key, picados ambos desde el inicio.

Al Valencia es difícil defenderle, y también al Barça, así que convinieron en trasladar el duelo a la puntuación. Si los 99 puntos del descanso (52-47) eran la segunda máxima anotación global en una final, la lluvia de canastas se aceleró. Se quitaron el corsé y aceleraron los ataques. Sumaron 103 en la segunda parte.

El 87-88 fue la última ventaja azulgrana, que a partir de entonces rebajó su índice de acierto y vio escaparse al Valencia (93-88). Dos triples de Clyburn dejaron el marcador a la inspiración del último suspiro y el tercero del norteamericano sirvió para ir a la prórroga.

Noticias relacionadas